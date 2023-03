¡Espectacular! 'Checo' Pérez gana el GP de Arabia Saudita

Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Yeda, donde lideró, por delante de su compañero neerlandés Max Verstappen, un nuevo doblete de Red Bull; en una carrera que el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó tercero.

'Checo', de 33 años, logró la quinta victoria desde que corre en la F1 -la primera de la temporada-, al ganar por delante de Verstappen -que aspira a lograr un tercer título seguido- y del doble campeón mundial asturiano, que firmó en Yeda su podio número 100 en la categoría reina: el segundo del año y el segundo con su nueva escudería, Aston Martin.

El piloto mexicano declaró que 'fue más duro de lo esperado', pero que está 'muy contento' con el trabajo 'fantástico del equipo' y que seguirá 'apretando'.

LET'S GO. VAMOS. 🏆 @SChecoPerez WINS the #SaudiArabianGP 🇸🇦 making this the 5th Grand Prix victory of his career. pic.twitter.com/kQqu514dlt