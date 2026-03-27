España y Perú se enfrentarán en Puebla previo al Mundial 2026

El equipo europeo llega como uno de los candidatos a destacar en el torneo, respaldado por una generación que combina experiencia internacional

La Selección de fútbol de España definió su último compromiso previo a la Copa del Mundo 2026 y será en territorio mexicano. El conjunto europeo se medirá ante la Selección de fútbol de Perú en un partido amistoso que se disputará en Puebla, en lo que representa su ensayo final antes de iniciar su participación en el torneo internacional.

Puebla será sede del último ensayo español

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, el cual ha sido considerado dentro de la estrategia de preparación por sus condiciones similares a algunas sedes mundialistas. El partido está programado para el 8 de junio de 2026, a pocos días del arranque de la justa.

La elección de México como sede no es casual, ya que el país será anfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, lo que permite a los equipos adaptarse al entorno, la logística y factores como la altitud.

Un duelo clave en la recta final

Para España, este compromiso representa mucho más que un amistoso. Será la última oportunidad del cuerpo técnico para afinar detalles tácticos, observar el rendimiento del plantel y definir la alineación titular de cara a su debut en la Copa del Mundo.

El equipo europeo llega como uno de los candidatos a destacar en el torneo, respaldado por una generación que combina experiencia internacional con jóvenes talentos que han tomado protagonismo en los últimos años.

Perú, un rival exigente para medir el nivel

Del otro lado estará Perú, selección que utilizará este encuentro como una prueba de alto nivel frente a un rival europeo. El conjunto sudamericano buscará competir y aprovechar el partido para consolidar su proyecto deportivo ante una de las potencias del fútbol mundial.

El enfrentamiento también genera expectativa por el contraste de estilos, ya que España apuesta por la posesión y el control del balón, mientras que Perú suele destacar por su intensidad y despliegue físico.

México, punto estratégico rumbo al Mundial

La realización de este partido confirma a México como un centro clave de preparación para selecciones internacionales en la antesala del Mundial 2026. En los últimos meses, distintos equipos han elegido ciudades mexicanas para concentraciones, entrenamientos y partidos de preparación.

Además del factor deportivo, la logística, infraestructura y experiencia en organización de eventos internacionales han convertido al país en una opción atractiva para las federaciones.

Expectativa por el ambiente en el Cuauhtémoc

Se espera una importante asistencia en el estadio poblano, donde la afición tendrá la oportunidad de presenciar a una de las selecciones más importantes del futbol mundial en su última presentación antes del torneo.

El partido también representa una oportunidad para que los seguidores del futbol en México vivan un ambiente mundialista anticipado, en un duelo que servirá como antesala del arranque oficial de la Copa del Mundo 2026.