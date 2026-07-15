España vuelve a una final del Mundial FIFA™ tras 16 años

Un penal convertido por Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro en el segundo tiempo sellaron el triunfo del equipo dirigido por Luis de la Fuente

Tras conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, España volverá a disputar una final de la Copa Mundial de la FIFA™ 16 años despúes.

La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-0 a Francia este martes en Dallas y aseguró su lugar en el partido por el título, donde buscará levantar su segunda corona mundial.

Con autoridad, solidez defensiva y efectividad en los momentos clave, La Roja superó a una selección francesa que llegaba como una de las grandes favoritas para conquistar el torneo.

Oyarzabal abrió el camino desde los once pasos

El encuentro se inclinó a favor de España desde la primera mitad.

Al minuto 20, el árbitro salvadoreño Iván Barton señaló un penal tras una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área.

Dos minutos después, Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad desde el manchón penal y venció al guardameta Mike Maignan para colocar el 1-0.

El delantero español firmó así su quinto gol del torneo y puso en ventaja a una selección que controló gran parte de las acciones.

Pedro Porro sentenció la clasificación

Francia intentó reaccionar en la segunda mitad, pero se encontró con una defensa española ordenada y con pocas concesiones.

Cuando el conjunto francés buscaba el empate, apareció Pedro Porro para ampliar la ventaja al minuto 58 y prácticamente sentenciar la eliminatoria.

La Roja vuelve a pelear por la Copa del Mundo

La última vez que España disputó una final de la Copa Mundial fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos para conquistar el primer título de su historia.

Desde entonces, la selección española atravesó eliminaciones tempranas y procesos de reconstrucción que la alejaron de la pelea por el campeonato.

Ahora, bajo el mando de Luis de la Fuente y con una nueva generación liderada por figuras como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, el conjunto ibérico ha recuperado protagonismo en la escena internacional.

Espera rival entre Argentina e Inglaterra

Con el boleto ya asegurado, España enfrentará el próximo domingo 19 de julio al ganador de la Semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Dicho encuentro se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta y definirá al rival de La Roja en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.