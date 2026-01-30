España tendrá su campo base del Mundial en ciudad de Tennessee

El conjunto español eligió la ciudad de Chattanooga como sede para la fase de grupos del Mundial, en donde enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

La selección española iniciará la búsqueda a su segunda estrella en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, estableciendo su campo base para la primera fase en Chattanooga, ciudad estadounidense del estado de Tennessee, donde preparará sus partidos en las instalaciones de la Baylor School.

La Real Federación Española de Futbol realizó un análisis profundo de varias sedes, en coordinación con el cuerpo técnico liderado por el seleccionador, Luis de la Fuente, y finalmente eligió Chattanooga, ciudad que se encuentra a menos de dos horas en autobús de Atlanta, donde disputa sus dos primeros encuentros en la competición, ante Cabo Verde y Arabia Saudita.

España estará concentrada en Chattanooga y el 14 de junio, un día antes de su debut, y el 20, previo a su segundo partido, completará los 189 kilómetros que separan a la ciudad de Atlanta.

Su recorrido de mayor distancia será para el duelo ante Uruguay de la tercera y última jornada de la fase de grupos, con el vuelo a Guadalajara para el choque del 27 de junio ante Uruguay.

Chattanooga, ubicada en el condado de Hamilton junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout, tiene una población de 190,000 habitantes. La selección española se alojará en el Embassy Suites by Hilton, a 5.8 kilómetros del que será su centro de entrenamiento, la Baylor School.

Son unas instalaciones de alto rendimiento deportivo que usa a diario el Atlanta United, equipo de la MLS, y que ya acogió en el Mundial de Clubes del pasado verano al conjunto neozelandés del Auckland City FC.

La Federación Española estudiará las siguientes sedes de concentración en el Mundial 2026 en función de los resultados y el camino a seguir en la competición.