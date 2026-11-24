La Selección de España protagonizó una de las goleadas más contundentes del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Con un marcador de 15-0 sobre Fiyi, el conjunto ibérico consiguió su segunda victoria en el torneo, aseguró su pase a los dieciseisavos de final y estableció su mayor registro goleador en un partido de esta categoría.
La Rojita llegó al encuentro con confianza después de vencer 5-0 a China en su debut. Ante Fiyi, volvió a mostrar su poder ofensivo y dejó prácticamente resuelto el partido desde la primera mitad, cuando se fue al descanso con una ventaja de 9-0.
En el complemento mantuvo el ritmo y agregó seis anotaciones para cerrar una tarde histórica. Aunque se quedó a un tanto de igualar la máxima goleada en un Mundial Sub-17 varonil, sí superó su propia marca en este tipo de competencias.
🔚 ¡Final del partido! Partido brillante de la #SUB17 que suma su segunda victoria en el #U17WC. Crónica: https://t.co/VYT8tWi8i8 #NuestraBase https://t.co/MskWLN15wX— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2026
Rafa Cruz fue el protagonista de la goleada con cinco anotaciones. El atacante abrió el marcador con un disparo desde la banda izquierda que terminó en el ángulo, junto al larguero. Después consiguió su segundo tanto y completó el triplete durante la primera mitad.
El jugador también marcó dos veces más en el segundo tiempo para cerrar su cuenta personal con un repóquer. Su primera anotación tuvo una dedicatoria especial para Imga, quien tuvo que abandonar la concentración española por una lesión. Cruz mostró su camiseta como gesto de apoyo.
Roberto Tomás también tuvo una actuación destacada. Marcó tres goles, incluido uno desde el punto penal, y participó en las primeras acciones que ampliaron la ventaja española.
Guillermo Trujillano consiguió otro triplete. El delantero anotó antes del descanso y completó su cuenta en la segunda mitad, también desde los once pasos.
Jorge Domínguez aportó dos tantos, mientras que Marco Company y Yeremaiah Ramos marcaron uno cada uno. Con esas anotaciones se completó el 15-0 definitivo.
A un gol de la máxima goleada
El resultado dejó a España muy cerca de superar el récord de mayor diferencia en un partido de un Mundial Sub-17 varonil. La marca pertenece a Marruecos, que venció 16-0 a Nueva Caledonia en Qatar 2025.
La goleada española también destaca dentro de los registros históricos de las distintas categorías mundialistas de la FIFA. Estas son algunas de las máximas diferencias registradas:
- Sub-17 femenil: Estados Unidos 17-0 Samoa, Marruecos 2026.
- Sub-17 varonil: Marruecos 16-0 Nueva Caledonia, Qatar 2025.
- Sub-20 femenil: Francia 11-0 Fiyi, Colombia 2024.
- Sub-20 varonil: Noruega 12-0 Honduras, Polonia 2019.
- Mundial femenil de mayores: Estados Unidos 13-0 Tailandia, Francia 2019.
- Mundial varonil de mayores: Hungría 10-1 El Salvador, España 1982.
España cerrará la fase de grupos ante Marruecos
Con dos victorias, España ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final. Su último compromiso de la fase de grupos será frente a Marruecos, precisamente la selección que conserva el récord de goleada en el Mundial Sub-17 varonil.
El encuentro está programado para el jueves 26 de noviembre a las 16:00 horas. Será el cierre del Grupo H y una nueva prueba para una selección española que llega con 20 goles anotados en sus dos primeros partidos: cinco ante China y 15 frente a Fiyi.
✈️ Próxima parada: los dieciseisavos de final del #U17WC. A falta del último partido de fase de grupos ante Marruecos… ¡ESTAMOS CLASIFICADOS! #NuestraBase https://t.co/XIa5rA9kIN— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2026