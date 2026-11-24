España derrotó 15-0 a Fiyi en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, consiguió su segunda victoria y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

La Selección de España protagonizó una de las goleadas más contundentes del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Con un marcador de 15-0 sobre Fiyi, el conjunto ibérico consiguió su segunda victoria en el torneo, aseguró su pase a los dieciseisavos de final y estableció su mayor registro goleador en un partido de esta categoría.

La Rojita llegó al encuentro con confianza después de vencer 5-0 a China en su debut. Ante Fiyi, volvió a mostrar su poder ofensivo y dejó prácticamente resuelto el partido desde la primera mitad, cuando se fue al descanso con una ventaja de 9-0.

En el complemento mantuvo el ritmo y agregó seis anotaciones para cerrar una tarde histórica. Aunque se quedó a un tanto de igualar la máxima goleada en un Mundial Sub-17 varonil, sí superó su propia marca en este tipo de competencias.