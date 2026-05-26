España convoca a Yamal y deja fuera al Real Madrid

La selección española anunció su lista para el Mundial 2026 con Lamine Yamal como figura, nuevas incorporaciones y sin jugadores del Real Madrid

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, encabeza la convocatoria de España para el Mundial 2026, pese a no haber tenido actividad en las últimas semanas debido a una lesión.

La lista fue presentada este lunes por el seleccionador Luis de la Fuente, quien apostó por una base sólida con algunas novedades destacadas.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Entre las sorpresas figuran los defensas Eric García, del Barcelona, y Marc Pubill, del Atlético de Madrid. Este último aún no ha debutado con la selección absoluta, pero fue incluido por su “polivalencia”, según explicó el técnico.

“Estamos muy tranquilos y conscientes de que si no hay contratiempos podemos disponer casi de todos desde el primer partido. Tenemos una coordinación excepcional entre los cuerpos médicos y preparadores físicos de los clubes", dijo.

Sin presencia del Real Madrid

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es la ausencia total de jugadores del Real Madrid. De la Fuente aseguró que su criterio no se basa en el club de procedencia, sino en el rendimiento individual.

“No miro el equipo, solo si el jugador puede aportar a la selección”, afirmó el entrenador, tras ser cuestionado por la falta de futbolistas merengues en la lista definitiva.

Aunque nombres como Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García aparecieron en la prelista, ninguno logró mantenerse en la convocatoria final. En el caso de Huijsen, su irregularidad reciente le hizo perder terreno.

Se trata de un hecho inédito, ya que es la primera vez que España acude a un Mundial sin jugadores del Real Madrid disponibles y sin que medien lesiones. El antecedente más cercano data de 1950, cuando solo Luis Molowny representó al club blanco.

España apunta a mejorar su papel

La selección española quedó ubicada en el Grupo H, donde debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde. Posteriormente enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Uruguay el día 27.

El objetivo es superar las actuaciones recientes en Rusia 2018 y Catar 2022, donde el equipo cayó en los octavos de final.

De la Fuente incluyó en la lista a jugadores lesionados como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, además de Mikel Merino, quien se encuentra en la fase final de recuperación. El técnico confía en contar con ellos durante los primeros partidos del torneo.

“No vamos a acelerar procesos. Esperamos tenerlos disponibles en el primer o segundo encuentro, siempre priorizando la seguridad”, explicó.

Una lista con base y novedades

La convocatoria mantiene gran parte del bloque habitual, pero introduce diez cambios respecto a la Eurocopa 2024. Entre ellos destacan Joan García, Pubill, Eric García, Gavi, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

El equipo quedó conformado por 26 futbolistas distribuidos en todas las líneas, con una mezcla de experiencia y juventud, liderada por Yamal, quien disputará su primer Mundial.

Antes del arranque del torneo, España disputará dos partidos amistosos: el 4 de junio contra Irak en La Coruña y el 8 de junio frente a Perú en Puebla, México.

Convocatoria completa de España

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Aymeric Laporte

Centrocampistas: Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gavi, Pedri, Álex Baena, Fabián Ruiz

Delanteros: Yéremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal, Borja Iglesias, Nico Williams