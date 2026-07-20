España conquista la Copa Mundial de la FIFA 2026™

SE TERMINA EL PARTIDO, ESPAÑA CONSIGUE SU SEGUNDA COPA DEL MUNDO ESPAÑA 1-0 ARGENTINA
Minuto 120+1
Vuela Simeone, un disparo en el área y se va el empate de Argentina.
Minuto 120
Tiro de esquina para Argentina.
Minuto 120
Se agregan 5 minutos.
Minuto 115
Argentina adelanta líneas y se lanza al ataque en busca del empate
Minuto 113
Ferran Torres anota la segunda anotación del partido, pero termina anulado por fuera de lugar
Minuto 105
GOOOOL DE ESPAÑAAA, Ferran Torres hace el 1-0 al iniciar el segundo tiempo extra. España 1-0 Argentina.
ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EXTRA
FINALIZA EL PRIMER TIEMPO EXTRA: ESPAÑA 0-0 ARGENTINA
Minuto 105
Se agregarán tres minutos.
Minuto 104
Entrenador de Argentina Lionel Scaloni recibe tarjeta amarilla.
Minuto 102
España deja ir el gol con la falla de Merino en el cabezazo.
Minuto 101
Cambio de Argentina: Sale Julián Álvarez e ingresa Marcos Senesi.
Minuto 98
Cambios de España: salen Rodri y Laporte, entran Zubimendi y García
Minuto 97
Anotación de Nico Williams que termina siendo anulada por falta dentro del área de Argentina.
Minuto 93
El portero de Argentina es factor; ha desviado prácticamente siete tiros con etiqueta de gol.
Minuto 93
Dibu Martínez vuelve a mantener el 0 en su portería tras remate de Nico Williams.
ARRANCA PRIMER TIEMPO EXTRA
NOS VAMOS A TIEMPO EXTRA
SE ACABA EL PARTIDO: ESPAÑA 0-0 ARGENTINA
Minuto 90+7
Dibu Martínez realiza gran atajada para salvar a Argentina y mantener el 0 en su portería.
Minuto 90+6
Tiro libre para España.
Minuto 90+3
Expulsión de Enzo Fernández de Argentina.
Minuto 92
Unai Simón se queda con el balón tras llegada de Argentina
Minuto 91
Tiro libre de Argentina.
Minuto 90
Se agregan cuatro minutos.
Minuto 88
Rodri dispara hacia el arco argentino, que se va por fuera de la portería defendida por 'Dibu' Martínez.
Minuto 86
Ferran Torres realiza disparo hacia el arco de Argentina sin anotar.
Minuto 82
Amonestan a Enzo Fernández de Argentina por reclamar
Minuto 81
España cerca de anotar la primera anotación, pero aparece el portero Martínez al rescate.
Minuto 80
Tiro de esquina para España.
Minuto 79
Dominio español, pero el juego sigue 0-0.
Minuto 76
Pedri dispara de afuera del área y ataja el portero.
Minuto 74
Doble sustitución de España: Salen Alex Baena y Dani Olmo; en su lugar entran Mikel Merino y Nico Williams.
Minuto 71
Se reanuda el partido.
Minuto 70
Doble sustitución de Argentina: Salen Rodrigo De Paul y Cristian Romero. Entran Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.
PAUSA DE HIDRATACIÓN
Minuto 67
Dibu Martínez se queda con el balón tras fuerte remate de cabeza de Fermín López.
Minuto 66
Tiro de esquina para España.
Minuto 64
Tiro de esquina para España.
Minuto 63
Tiro de esquina para España.
Minuto 59
Tiro libre a favor de España.
Minuto 57
Cambio de Argentina: Sale Gonzalo Montiel y entra Nahuel Molina.
Minuto 56
Tiro de esquina para España.
Minuto 54
Se acerca España al área de Argentina, pero no logra concretar la anotación.
Minuto 51
Amonestan a Leandro Paredes de Argentina.
Minuto 47
Tiro de esquina para Argentina.
Minuto 45
Cambio de Argentina: Sale Nico González y entra Leandro Paredes.
INICIA SEGUNDO TIEMPO
INICIA SHOW DE MEDIO TIEMPO
Minuto 45
Final del primer tiempo.
Minuto 44
Cambio de Argentina: Sale Lisandro Martínez, lesionado, y entra Otamendi.
Minuto 42
Cucurella dispara de afuera del área, por izquierda, cruzado, pero para afuera del arco.
Minuto 40
Lisandro Martínez, de Argentina, primer amonestado del partido.
Minuto 40
Cae el sol a plomo en toda la cancha del estadio.
Minuto 39
España se ve más peligrosa en las llegadas que Argentina, pero no han podido vencer al Dibu.
Minuto 27
Se reanuda el juego.
Minuto 24
Pausa de hidratación.
Minuto 16
Muy escasas llegadas de peligro a los arcos.
Minuto 15
Primera falta sobre Lionel Messi.
Minuto 13
Argentina no registra tiros a gol hasta el momento.
Minuto 11
Primero tiro de esquina, y es a favor de España.
Minuto 10
España tiene más posesión de balón que Argentina.
Minuto 9
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está en un palco del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, junto al presidente de FIFA, Gianni Infantino.
Minuto 8
La temperatura en Nueva York es de 27 grados Celsius, viento de 16 kilómetros por hora y humedad relativa del 41%.
Minuto 5
Balón largo para Messi, de Argentina, pero corta el servicio el guardameta de los españoles.
Minuto 5
El árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina es el esloveno Slavko Vinčić.
Minuto 4
Lamine Yamal de España se planta frente al portero, dispara y ataja el arquero de Argentina.
Minuto 3
Argentina viste su tradicional playera albiceleste, short blanco y medias blancas, y España trae su tradicional jersey rojo, pantaloncillo corto en azul y medias en azul.
Al minuto 1 con 26 segundos se marca la primera falta... y es a favor de Argentina.
Inicia el partido.
PRIMER TIEMPO
Ya con los equipos en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, se entonan los himnos nacionales de España y Argentina.
ALINEACIONES
Alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández, Nico González; Messi y Julián Álvarez.