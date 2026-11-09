¡Eso! Del Toro gana Criterium del Tour de Francia en Singapur

Después de conseguir la victoria, el ciclista mexicano reconoció que las condiciones climáticas hicieron más complicada la competencia

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso este domingo en el Criterium del Tour de Francia EFGH Singapur, tras protagonizar un potente ataque en los últimos tres kilómetros que le permitió superar al francés Paul Seixas y quedarse con la victoria.

El corredor de Ensenada, integrante del UAE Emirates, completó los 61.25 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 31 segundos, con una ventaja aproximada de diez metros sobre Seixas, quien no logró responder al cambio de ritmo del mexicano.

La competencia se definió cuando Del Toro tomó la iniciativa y lanzó un ataque que ningún otro corredor pudo neutralizar.

Seixas, considerado una de las grandes promesas del ciclismo francés, intentó reducir la distancia, pero el mexicano mantuvo el ritmo hasta cruzar la meta en primer lugar.

El tercer puesto fue para el noruego Soren Warenskjold, del Uno-X Mobility, quien terminó a ocho segundos y superó en la recta final al suizo Mauro Schmid, del Jayco AlUla.

Isaac del Toro reconoce la exigencia de la carrera

Después de conseguir la victoria, el ciclista mexicano reconoció que las condiciones climáticas hicieron más complicada la competencia, debido al calor y la humedad.

"Fue mucho más duro de lo que esperaba. Con este calor y esta humedad de locos, sufrí hasta la meta. Por suerte, tenía buenas piernas. Pero el ritmo fue increíblemente rápido durante todo el día y, sumado al calor, fue realmente duro", explicó.

Del Toro también destacó la presión que ejerció Seixas durante el cierre de la prueba.

"Paul no dejaba de recortar distancias. Fue realmente difícil y simplemente intenté darlo todo. Por suerte, funcionó", señaló.

El corredor del UAE Emirates reconoció que las victorias pueden alternarse entre él y el francés, por lo que consideró importante disfrutar de estos momentos.

"Eso forma parte de la vida, así que solo tenemos que disfrutar de estos momentos", manifestó.

Tras la exigente competencia, Del Toro admitió que terminó agotado y que su único deseo era descansar y dormir.

'Torito' firma temporada histórica para México en 2026

"Torito" firmó una temporada histórica en 2026, al conquistar importantes competencias del calendario internacional y consolidarse como una de las principales figuras del ciclismo mundial.

Su primer gran resultado llegó en febrero, cuando se proclamó campeón del UAE Tour 2026, convirtiéndose, con 22 años y 87 días, en el ganador más joven de esta competencia. Posteriormente, conquistó la Tirreno-Adriático, además de conseguir victorias parciales en ambas pruebas.

Durante el resto de la temporada, el originario de Ensenada, Baja California, mantuvo su protagonismo al conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras imponerse en la octava etapa, considerada la etapa reina de la competencia. También hizo historia en el Tour de Francia 2026, donde consiguió la victoria de la segunda etapa, y terminó tercero de la clasificación general.