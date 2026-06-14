Escocia vence a Haití y rompe sequía mundialista de 36 años

Con este resultado, el conjunto escocés se colocó en la cima del sector, luego de que Brasil y Marruecos igualaran 1-1 horas antes

Escocia volvió a celebrar una victoria mundialista después de 36 años al imponerse por la mínima diferencia ante Haití en el cierre de la primera jornada del Grupo C, en un partido cerrado y de mucho desgaste disputado en el Gillette Stadium, cerca de Boston.

El único gol del encuentro llegó por conducto de John McGinn, quien aprovechó un rebote dentro del área y sacó un disparo que terminó desviado en un defensor haitiano antes de vencer al arquero Johny Placide.

Con este resultado, el conjunto escocés se colocó en la cima del sector, luego de que Brasil y Marruecos igualaran 1-1 horas antes, dejando a los europeos con una ventaja importante en el arranque del torneo.

McGinn marca el gol que rompe la sequía escocesa

Escocia, que no participaba en una Copa del Mundo desde 1998, comenzó el partido con mayor intensidad y buscó desde temprano abrir el marcador con aproximaciones de Scott McTominay, Che Adams y el propio McGinn.

La primera gran oportunidad llegó al minuto 17, cuando McTominay se desmarcó y sacó un disparo que pegó en la parte superior del poste, en una acción que pudo adelantar antes al equipo dirigido por Steve Clark.

El gol apareció al minuto 28, después de una jugada en la que Adams provocó un rebote dentro del área. El balón quedó suelto y McGinn conectó desde unos 13 metros, con la fortuna de un desvío que dejó sin posibilidades a Placide.

La anotación tuvo un valor histórico para Escocia, que no ganaba un partido mundialista desde 1990, cuando derrotó 2-1 a Suecia.

Haití compitió, pero no encontró precisión

Haití, que regresó al máximo escenario internacional tras su única participación en 1974, no se quedó atrás y respondió con intentos de Jean-Ricner Bellegarde, Wilson Isidor, Ricardo Adé y Ruben Providence.

El conjunto dirigido por Sébastien Migné mostró orden defensivo y trató de lastimar mediante transiciones rápidas, aunque careció de contundencia en los metros finales.

En la segunda mitad, los caribeños tuvieron sus mejores momentos. Al minuto 74, Providence envió un centro peligroso para Isidor, quien no logró definir con claridad frente al arco.

La ocasión más clara para empatar llegó al minuto 85, cuando Frantzdy Pierrot conectó un cabezazo que pasó apenas desviado del arco defendido por Angus Gunn, dejando escapar la oportunidad de rescatar el primer punto mundialista para Haití.

Aunque Escocia consiguió los tres puntos, el partido dejó claro que el equipo aún tiene aspectos por corregir. Por momentos perdió orden en el segundo tiempo y permitió que Haití creciera con contragolpes que mantuvieron vivo el suspenso hasta el final.

La victoria, sin embargo, tiene un peso enorme para una selección que llevaba más de tres décadas sin ganar en el torneo y que ahora depende de sí misma para buscar la clasificación a la siguiente fase.

Escocia permanecerá en la zona de Boston para enfrentar a Marruecos el próximo viernes en el Gillette Stadium, mientras que Haití buscará recuperarse ante Brasil en Filadelfia, en una segunda jornada que podría comenzar a definir el rumbo del Grupo C.