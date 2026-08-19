Escocia rompe con Infantino por crisis de confianza en FIFA

La Federación Escocesa de Futbol retiró su respaldo a Gianni Infantino y anunció que no votará por su reelección como presidente de la FIFA en 2027

La Federación Escocesa de Futbol retiró su apoyo a Gianni Infantino y confirmó que no votará por el dirigente italosuizo en las elecciones para la presidencia de la FIFA previstas para 2027.

Ian Maxwell, presidente de la Federación Escocesa, aseguró que la decisión responde a la postura que mantienen las federaciones europeas después de la polémica generada por el proyecto de Infantino para incorporar inversión privada a competencias de la FIFA.

“Estamos alineados con la posición de la UEFA, no votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027", afirmó Maxwell durante la presentación de Sebastian Pocognoli como nuevo técnico de la selección escocesa.

Escocia se suma al bloque de rechazo

Con esta decisión, Escocia se une a Inglaterra, Gales y República de Irlanda, federaciones que en las últimas semanas también han anunciado que retiraron su respaldo al actual presidente de la FIFA.

La postura llega después de que UEFA, AFC y Concacaf cuestionaran públicamente el liderazgo de Infantino y reclamaran cambios en la organización.

Las tres confederaciones señalaron en una carta conjunta que el futbol no pertenece a una sola persona y denunciaron una pérdida de confianza en la FIFA.

El conflicto se intensificó luego del intento de incorporar inversión privada a proyectos relacionados con las competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. El proyecto terminó generando críticas entre distintas asociaciones nacionales y confederaciones.

Cuestionan transparencia y liderazgo

Maxwell sostuvo que el problema no se limita al proyecto de inversión, sino que también existe preocupación por la manera en que se ha conducido la FIFA.

“Obviamente ha habido fallos en el liderazgo, una falta de transparencia, una falta de diálogo con las federaciones miembros y es algo que debemos corregir”, señaló.

La semana pasada, UEFA, AFC y Concacaf incluso pidieron la dimisión de Infantino y hablaron abiertamente de una pérdida de confianza en la dirigencia de la máxima autoridad del futbol mundial.

Pese al creciente rechazo de varias federaciones, Infantino continúa siendo, por ahora, el único candidato presentado para las elecciones presidenciales de la FIFA.

El dirigente, de 54 años, ocupa el cargo desde 2016 y necesita obtener el respaldo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro para continuar al frente del organismo.

Cabe señalar que la fecha límite para registrar candidaturas es el 18 de noviembre, por lo que todavía existe margen para que aparezca un aspirante que compita contra Infantino.