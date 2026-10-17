Escala el Atlas al segundo lugar del torneo tras vencer al Necaxa

El cuadro rojinegro se impuso 0-2 como visitante para alcanzar 21 unidades e igualar en puntos al líder en la jornada doce.

Con una sólida actuación defensiva en el tramo final y la contundencia oportuna, el Atlas —donde milita el guardameta colombiano Camilo Vargas— se impuso este viernes por 0-2 en su visita al Necaxa, resultado que lo catapulta al segundo lugar de la clasificación con 21 unidades, empatando en puntos al líder América en el arranque de la duodécima jornada del Apertura. Los tantos de la victoria rojinegra fueron obra del marroquí Ryan Mmaee y del argentino Manuel Capasso.

El encuentro comenzó con un intenso intercambio de llegadas en ambas áreas. Los locales avisaron primero por conducto de Owen González, quien sacó un disparo dentro del área que pasó rozando la cabaña defendida por Vargas. Sin embargo, la respuesta de los Zorros no tardó en llegar: al minuto cinco, Ryan Mmaee aprovechó un servicio enviado por el argentino Florián Monzón para conectar un certero remate de derecha que venció al guardameta Javier Orantes, decretando el 0-1 en favor de la visita.

A partir de la desventaja, el cuadro hidrocálido adelantó líneas en busca de la igualdad, generando peligro con intentos de Diego Ochoa y Emilio Rodríguez que carecieron de precisión. En el complemento, el conjunto dirigido por Hernán Crespo pudo ampliar la ventaja en los botines del argentino Kevin Zenón, quien robó el esférico tras un error en la salida rival, pero su disparo se marchó por encima del travesaño.

El panorama se complicó para los visitantes al minuto 68 tras la expulsión del argentino Milton Valenzuela, situación que obligó a los Zorros a replegarse bajo un constante asedio de los Rayos. No obstante, la falta de puntería local facilitó la labor defensiva de la zaga tapatía. Ya sobre el minuto 90, en la agonía del encuentro, un tiro de esquina derivó en una serie de rebotes dentro del área que el defensa Manuel Capasso capitalizó con un sólido derechazo para firmar el definitivo 0-2.

Con esta victoria, el Atlas suma 21 puntos en 12 partidos disputados y se coloca como escolta inmediato del América —que mantiene la cima por mejor diferencia de goles—, mientras que el Necaxa se estanca en el fondo de la tabla con nueve unidades en el puesto 17.