'Es un partido de vida o muerte': Fernando Gorriarán

Este martes Tigres se jugará su boleto a la siguiente ronda de la Concacaf en el duelo de vuelta ante Orlando City en el Volcán Universitario, y previo a este encuentro, el DT felino; Robert Dante Siboldi, además de Fernando Gorriarán, ofrecieron conferencia de prensa, donde mostraron su sentir de este encuentro.

"Siento que es un partido de vida o muerte, es matar o morir, no hay mañana, es el partido mas importante y trataremos de acatarlo de la mejor manera, será complicado pero tenemos nuestras armas", comentó el mediocampista ofensivo.

Por su parte, el DT auriazul no deja de ver el lado positivo a pesar de que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico: "Los últimos resultados no han sido el que hubiéramos querido pero siempre tiene un saldo positivo y negativo, no han sido favorables pero el positivo es que hemos ido mejorando. Mañana es un juego clave, fundamental en el semestre y tenemos que salir a dejarlo todo, el equipo está en lo anímico y mental con todas la pilas puestas".

A pesar de los resultados adversos recientes, 'Gorri' confía en que el equipo sabe jugar este tipo de partidos (Fase eliminatoria): "Creo que el compromiso que tiene el plantel es fundamental, se vio en las últimas liguillas, el equipo supo jugar esa clase de partidos, la experiencia que hay, lo que se ha transmitido positivamente hacia los más jóvenes y quizás sabemos lo que significan estos juegos para el club, los objetivos están claros, sabemos lo que nos jugamos mañana".

Además, comenta que el equipo ha tenido buen funcionamiento: "El tema de la autocrítica siempre está en el plantel, en lo individual, hay partidos buenos y donde sale todo y otros donde no, el equipo viene teniendo buenos rendimientos, quizás los resultados no acompañan, pero siempre hay cosas por mejorar".

Siboldi cerró la conferencia hablando de lo importante que podría representar una victoria; "Siempre ganar en un envión anímico fuerte e importante, pero principalmente para la alegria de nuestra afición, siempre hay gente que nos va a alentar y sin dudas, es importante el triunfo de mañana de poder seguir avanzando, pero fundamentalmente para nuestra institución".

Tigres buscará su pase a la siguiente ronda este martes cuando reciba al Orlando City a las 8:30 en el Volcán Universitario.

