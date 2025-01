 'Es un equipo grande': Jheniffer Cordinali llega a Tigres Femenil

Es el refuerzo 'bomba' del mercado invernal en la Liga MX Femenil...

Jheniffer Cordinali arribó esta mañana a la Sultana del Norte para formar parte de Tigres Femenil, y al dar sus primeras declaraciones ya como Amazona, no dudó en decir que viene a ayudar a darle un mayor nivel al equipo de San Nicolás de los Garza.

"Estoy contenta y feliz por todo, y agradecerles a todos y a la directiva por estar aquí, agradecerle todo. Es un equipo grande, a los Incomparables decirles que no veo la hora de ayudar al equipo", dijo la artillera de 23 años.

Medallista de plata en París 2024, la ahora ex Corinthians dijo que, "Me encanta su torcida (afición), su estructura, muchas conversaciones se dieron y se tomó la decisión y me gusta estar acá, como dices es el mejor equipo de México y también su afición".

Por último, reiteró en lo que busca hacer con el equipo que dirigirá el español Pedro Martínez.

"Poder ayudarlas, darles un nivel más alto del que ya están y pretendo ayudar con muchas cosas".

