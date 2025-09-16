Es 'ridícula y afeminada': Trump critica nueva regla de la NFL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este lunes de 'ridícula' la nueva regla para los 'kickoff' empleada por la NFL desde esta temporada

"La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de 'kickoff'. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial 'normal' y se ve fatal", dijo Trump en la red social Truth Social.

"El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario de lo que es el fútbol americano. ¡El fútbol americano 'afeminado' es malo para Estados Unidos y malo para la NFL! ¿A quién se le ocurren estas ideas ridículas?", agregó el mandatario.

Las críticas de Trump se dirigen a la norma que la NFL ha puesto en práctica desde esta temporada para el 'kickoff' o patada inicial, con la que un equipo otorga la posesión del balón al contrario cada vez que anota, y que también se emplea al comienzo del partido, de la segunda mitad o de la prórroga.

La nueva regla está pensada para reducir el riesgo de lesiones y velar por la salud de los jugadores, según la NFL, puesto que acorta la distancia entre los jugadores de ambos equipos.

Hasta ahora, la mayor distancia permitía a los jugadores alcanzar una velocidad superior cuando corrían en direcciones opuestas - unos buscando anotar, y los otros detener al corredor-, lo que aumentaba el riesgo de lesión.

La normativa también estableció una serie de situaciones en las que el balón ni siquiera debe ser retornado por un jugador, evitando casi por completo esos choques.