Es regia y campeona de remo: Kenia Lechuga supera barreras

La atleta especializada en remo dijo estar orgullosa por los logros en 20 años de trayectoria y ya tiene la mira en próximos eventos como los Panamericanos

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Ya de vuelta en tierras regias, la campeona mundial de remo 2026, la neolonesa Kenia Lechuga, le comparte a los jóvenes su mensaje: superar las barreras, por difíciles que sean.

"Siento mucho orgullo. La verdad es que este año ha sido el más difícil para mí, perdí una persona muy importante, tuve que cambiar de entrenador, de lugar de entrenamiento, pero creo que al final la vida te empuja por esos caminos que puedes cumplir y te lleva a dar tu mejor versión", confiesa.

En entrevista con Info7, se dice orgullosa por los logros en 20 años de trayectoria... y por haber conquistado la medalla de oro para México.

"Creo que lo más importante es lo que hemos hecho, el camino que hay para atrás y el tiempo. Parpadeas, y ya estás aquí siendo campeona del mundo", dice.

A escasos días de que fue distinguida en el Campeonato Mundial de Remo 2026 como la número en esa disciplina en toda la urbe, este es el mensaje de quien empezó su carrera de atleta a los 12 años de edad, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

"Que no se desesperen, creo que lo más importante es ir paso a paso, a veces de niños nos comparamos con alguien, sientes que no está funcionando, pero un dia a la vez, disfrutar y la verdad es que todo va a llegar. Se los prometo", asegura.

Ella llegó hace días procedente de Ámsterdam, donde puso como ejemplo al talento mexicano.

Ya antes se había coronado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Y tras brillar en Europa el 27 de agosto al convertirse en la número uno del mundo en remo, no descansa: ya tiene la mira en el 2027 para refrendar la cima panamericana y busca participar en los Juegos Olímpicos 2028, que sería la cuarta vez que iría a unas olimpiadas.

"Entonces voy a intentar subir un poquito de masa muscular para poder subir a categoría de peso abierto", comenta.

Junto con otros atletas, la campeona mundial fue distinguida este miércoles por el gobernador Samuel García.