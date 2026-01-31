Es oficial: Germán Berterame ya es del Inter Miami

El delantero Germán Berterame ya es oficialmente jugador del Inter Miami tras darse a conocer su fichaje en compra definitiva con el equipo de la MLS

El Inter Miami hizo oficial el fichaje del delantero Germán Berterame con un contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer y la opción de una extensión en la temporada 2029-30.

Este viernes terminó la incertidumbre respecto a la salida del atacante luego de varios días de especulaciones en el medio futbolístico.

Mediante un comunicado, el Club Monterrey informó que Berterame parte hacia Miami en compra definitiva.

"El Club reconoce el compromiso y la trayectoria de Germán, y le desea lo mejor en su futuro".

Tras su regreso de la gira con la Selección Mexicana con la que disputó dos duelos amistosos ante Panamá y Bolivia, el delantero continuó entrenando con los albiazules mientras se definía su futuro.

“Rayados es una familia, y la familia es lo que me llevo de esta institución”, dijo en declaraciones emitidas en la redes sociales de la Pandilla.

"Ahora, Berterame se une a Inter Miami como Jugador Designado, brindando dinamismo y una probada capacidad goleadora para los actuales campeones de la MLS Cup", publicó el cuadro estadounidense.

Los números de Berterame en Rayados

Disputó 239 partidos con el Monterrey, de los cuales 132 fueron en la Liga MX, 10 en la Concachampions, 7 en la Leagues Cup y 4 en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Germán anotó 68 goles, repartidos en 55 anotaciones en la Liga MX, 6 en la Leagues Cup, 4 en la Copa de Campeones de CONCACAF y 3 en el Mundial de Clubes de la FIFA.

La cantidad de goles que hizo "Berte" lo ubican en el octavo lugar de la lista de los jugadores con más anotaciones en la historia de Rayados.