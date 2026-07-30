'Es lo que hay': Lamar Jackson sobre ser 69 en el Top 100 de NFL

El quarterback de Ravens aseguró que no le preocupan las clasificaciones tras aparecer en el puesto 69 del listado elaborado por jugadores de la liga

Lamar Jackson aseguró que no le da importancia a la controversia generada por su aparición en el puesto 69 del Top 100 de la NFL, una clasificación elaborada mediante la votación de los propios jugadores de la liga.

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, dos veces nombrado Jugador Más Valioso (MVP), reconoció que vio las reacciones en redes sociales luego de que numerosos aficionados lo etiquetaran por su posición en el listado.

"Lo del 69. La clasificación, lo que sea. Lo vi. La gente me estaba etiquetando", comentó Jackson. "Es lo que hay. Yo juego fútbol americano. No me importan las clasificaciones".

La ubicación del quarterback llamó la atención después de una campaña complicada, en la que sufrió lesiones que le hicieron perderse cuatro partidos y disminuyeron su impacto ofensivo.

Busca recuperar su mejor versión

Durante la temporada anterior, Jackson registró apenas 349 yardas por tierra, la cifra más baja de su carrera, además de recibir 36 capturas, un aumento considerable respecto a las 23 que sufrió en 2024.

Aunque no está claro cuánto influyeron las molestias físicas en su rendimiento, el pasador de Baltimore considera que todavía tiene mucho por ofrecer. Jackson cumplirá 30 años hasta enero y apenas hace dos temporadas lanzó 41 pases de touchdown con únicamente cuatro intercepciones, números que lo colocaron nuevamente entre los mejores quarterbacks de la liga.

El safety Kyle Hamilton incluso aseguró que su compañero luce más explosivo en los entrenamientos.

"Siento que de alguna manera podría haberse vuelto más rápido. No quiero hacerlo envejecer, pero el próximo año cumple cierta edad y no lo parece", señaló Hamilton.

Nuevo reto con cambios en el cuerpo técnico

Además del desafío de recuperar su mejor nivel, Jackson afrontará una nueva etapa ofensiva tras la llegada del coordinador Declan Doyle, quien reemplazó a Todd Monken.

El quarterback destacó el trabajo del nuevo estratega y afirmó que ha impulsado a toda la ofensiva a procesar el juego con mayor rapidez.

"'Dec' es como un mago. Está tratando de sacar lo mejor de todos nosotros. Nos reta a llegar rápido a la línea de golpeo, ejecutar y leer la defensa con mayor velocidad", explicó.

Jackson recordó que ya ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos sistemas ofensivos, luego de conquistar uno de sus premios al Jugador Más Valioso tras un cambio de coordinador.

Confía en que su experiencia marcará diferencia

Con dos años restantes en su contrato con Baltimore, Jackson evitó hablar sobre una posible extensión y prefirió enfocarse en la preparación para la próxima temporada.

El quarterback considera que la experiencia acumulada le permitirá elevar nuevamente su rendimiento.