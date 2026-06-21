¡Es hoy! Monterrey tendrá el partido 1,000 del Mundial FIFA™

NL será escenario de un momento histórico para el futbol internacional al albergar el partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Nuevo León será este sábado escenario de un momento histórico para el futbol internacional al albergar el partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, un acontecimiento que quedará registrado en los libros de récords del organismo rector del balompié mundial.

Como parte de esta celebración, el Gobierno de Nuevo León invitó a la ciudadanía a vivir este momento especial y difundió un video oficial en el que destaca la relevancia del encuentro.

"Hoy Nuevo León será el protagonista de un capítulo más en la historia del futbol. Seremos sede del partido 1,000 del torneo. Cientos de victorias, miles de goles y tantos momentos icónicos han tenido que pasar para llegar a este momento, y ocurrirá aquí, con nuestras montañas de testigo.

¡QUE VIVA NUEVO LEÓN! ¡QUE VIVA EL FÚTBOL!", señala el mensaje.

Hoy Nuevo León será el protagonista de un capítulo más en la historia del futbol. Seremos sede del partido 1,000 del torneo. Cientos de victorias, miles de goles y tantos momentos icónicos han tenido que pasar para llegar a este momento, y ocurrirá aquí, con nuestras montañas de… pic.twitter.com/m9nzpNJakS — Samuel García (@samuel_garcias) June 20, 2026

Japón y Túnez protagonizarán el duelo histórico

El encuentro se disputará a las 22:00 horas en el Estadio Monterrey, donde la selección de Túnez enfrentará a Japón en actividad correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Grupos.

Este compromiso representa un hito para la FIFA al conmemorar casi un siglo de historia desde la primera Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ celebrada en Uruguay en 1930.

Además, consolida a México como el epicentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ al convertirse en el único país que ha albergado tres ediciones del torneo.

Desde el primer partido mundialista hasta la edición actual, el duelo entre Japón y Túnez marcará oficialmente la cifra de 1,000 encuentros disputados en la máxima competencia del futbol.

El azar determinó que este enfrentamiento fuera el número 1,000 en la historia de los Mundiales, por lo que, independientemente del resultado, quedará inscrito para siempre en la historia del torneo.

Ambas selecciones llegan con objetivos distintos

Túnez buscará conseguir una victoria que le permita intentar, por primera vez, superar la fase de grupos de una Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, mientras que Japón intentará confirmar las buenas sensaciones mostradas tras igualar frente a Países Bajos en su debut.

El partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo F enfrentará a los Samuráis Azules y a las Águilas de Cartago en un escenario que trasciende el aspecto deportivo inmediato para convertirse en un acontecimiento histórico para el futbol mundial.

Japón llega después de empatar 2-2 con Países Bajos en Dallas, mientras que Túnez intentará recuperarse de la derrota 5-1 sufrida frente a Suecia en Monterrey.

La importancia del encuentro quedó reflejada con la llegada a Nuevo León de la princesa de Japón, Hisako de Takamado, quien asistirá al partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.