Es duda Sergio Canales para el juego de Rayados vs Santos

El español esta en duda después de que fuera sometido a una cirugía menor en la parte posterior del muslo, luego de que un procedimiento de rutina se complicara

La noche de este jueves, el Club de Futbol Monterrey informó que Sergio Canales fue sometido a una cirugía menor en la parte posterior del muslo, luego de que un procedimiento de rutina se complicara, lo que encendió las alarmas en el campamento albiazul de cara a su próximo partido.

El mediocampista español acudió al hospital para realizarse un chequeo y, tras la valoración médica, se determinó que la mejor opción era intervenirlo quirúrgicamente para atender el problema con mayor precisión.

Aunque no se trató de una cirugía mayor, el hecho de que fuera necesaria una operación obliga a Canales a guardar reposo, por lo que su participación en el duelo ante Santos luce en duda.

El mediocentro ibérico se había consolidado como una pieza clave en el esquema de Domenec Torrent, por lo que su ausencia representaría una baja sensible en el ataque rayado, más aún tras la goleada 6-2 sufrida en su visita a Toluca, en la que el Monterrey mostró poca claridad ofensiva.

Hasta el momento, el club no ha dado a conocer el tiempo estimado de recuperación del jugador.