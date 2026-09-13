Es ‘clásico’ ver a Nahuel Guzmán… ¡Atajar penaltis!

El arquero de Tigres detuvo los disparos de Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori en el juego correspondiente a la edición 108.

El penalti es una de las sanciones que se pueden aplicar en un partido de futbol y que se tipifica en las Reglas de Juego en su apartado 14, acción en la que se coloca fijamente el balón en el punto situado a 11 metros de la línea de gol, donde solo intervienen el jugador que patea el balón y el guardameta del equipo contrario.

La tercera ley de Newton también es conocida como el principio de acción y reacción. Y este principio se puede aplicar en ese duelo deportivo entre el tirador y el portero, en donde se acierta y se falla.

En esta ocasión haremos referencia al acierto por parte del arquero… y quien más penales ha atajado en la historia del Clásico Regio es el guardameta argentino de Tigres, Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque.

Son tres los penaltis atajados por el ‘Patón’ Guzmán a elementos de los Rayados, en el ‘Clásico más pasional del país': dos los hizo en la edición 108 y el restante en la 115.

Los tres casualmente se marcaron en el Estadio del Monterrey, todos ellos en duelos de fase final y en el segundo tiempo.

En uno de ellos, el director técnico de Rayados era Antonio Ricardo Mohamed Matijevich y el resultado favoreció a los de la UANL por marcador de 2-1.

La primera atajada del nativo de Santa Fe, Argentina, se la hizo a Dorlan Pabón, quien a los 51 minutos de tiempo corrido disparó de pierna derecha y a la derecha del cancerbero felino, quien solo se estiró cual largo es para evitar el gol.

Y en el mismo encuentro, Rogelio Funes Mori disparó de derecha de forma débil y al centro de la portería a los 84 minutos.

La tercera ocasión se suscitó en la Vuelta de la Final Regia de Liga MX, en la Liguilla del Torneo Apertura 2017; corría el minuto 82 cuando Avilés Hurtado cobró su tiro desde el manchón penal, lo hizo de pierna derecha y envió el balón muy por encima del ángulo superior izquierdo de la cabaña defendida por Nahuel Guzmán.