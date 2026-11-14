Erviti respalda a Almeyda; advierte evaluación profunda a plantel

El director deportivo aseguró que el DT argentino continuará al frente del proyecto. Señaló que el cierre del Apertura servirá para definir quiénes seguirán

A falta de dos jornadas para concluir la fase regular del Torneo Apertura 2026, el director deportivo de Rayados de Monterrey, Walter Erviti, aseguró este viernes en El Barrial que el proyecto encabezado por Matías Almeyda mantiene el respaldo total de la directiva, aunque también dejó claro que el plantel será sometido a una evaluación exhaustiva de cara al próximo semestre.

Con el conjunto albiazul ubicado en la décima posición de la tabla general con 21 puntos y aún sin asegurar su boleto a la Liguilla, Erviti reconoció que el desempeño del equipo ha estado por debajo de las expectativas institucionales. Sin embargo, fue enfático al señalar que el estratega argentino tiene garantizada su continuidad.

“Acá el único que está seguro para el semestre que viene es el entrenador. Nuestro entrenador es la persona más importante del proyecto y es quien nos acompaña para poder llevar adelante el día a día”, declaró Erviti durante su encuentro con los medios.

El directivo añadió que los encuentros pendientes ante Querétaro y Pumas serán determinantes para analizar el rendimiento individual de los futbolistas y definir futuras decisiones en cuanto a altas y bajas.

“Para nosotros como directiva es una buena oportunidad para evaluar quién está a la altura y quién no. Necesitamos elevar la vara de la exigencia de este club”, afirmó.

A pesar de la irregularidad mostrada en el Apertura 2026, Erviti destacó algunos logros obtenidos por el equipo durante el semestre, entre ellos la clasificación a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup 2027 y la disputa de la final de la Leagues Cup 2026. No obstante, reiteró que para una institución como Rayados, clasificar a la Liguilla es una obligación.

“Clasificar a la Liguilla para nosotros es una responsabilidad. Somos conscientes de que desearíamos tener más puntos y mejores resultados, pero todavía dependemos de nosotros mismos”, señaló.

Renuevan a Óliver y presentan oferta a Salcedo

En otros temas, el director deportivo confirmó la renovación contractual de Óliver Torres y reveló que el club ya presentó una oferta de extensión a Carlos Salcedo, a quien calificó como un líder dentro del vestidor, pese a reconocer que no atraviesa su mejor momento futbolístico.

Con dos partidos por disputar y el boleto a la Fiesta Grande aún en juego, las declaraciones de Erviti dejan claro que el cierre del Apertura 2026 será decisivo no sólo para las aspiraciones deportivas de Rayados, sino también para definir el futuro de varios integrantes del plantel.