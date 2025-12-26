Erling Haaland mantiene su forma fisica durante Navidad

Mediante las redes sociales, el jugador noruego compartió seguir las indicaciones sobre la regulación de la forma fisica impuesto por Pep Guardiola

El delantero noruego del conjunto citizen presumió en sus redes sociales como mantiene su forma física al subirse a una báscula y marcando el peso ideal junto con un mensaje diciendo 'Todo bien' después de la advertencia que el entrenador Josep Guardiola mencionó sobre el aumento de peso de sus jugadores en fechas decembrinas.

Advertencia de Pep Guardiola

El entrenador español declaró que regulará y estará al tanto de los jugadores en las fechas de Navidad por la razón que no rendirían de la misma forma como lo hacen en el resto del año, incluso advirtió que aquellos jugadores que lleguen arriba de su peso normal no serán convocados a ningún partido hasta regresar a su peso.

"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana. "Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", declaró el entrenador.

Regreso a la Premier League

El Manchester City jugará la jornada número 18 de la Premier League recibiendo al conjunto del Nottingham Forest, el equipo citizen llegará a este partido siendo el segundo lugar de la tabla con 37 puntos mientras que el equipo visitante arribará a este encuentro siendo el lugar 17 de la tabla con 18 puntos.

The Garibaldis ocupan sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar descender a la segunda división y de esta forma permanecer en el máximo circuito del futbol inglés.