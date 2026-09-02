Erik Lira se queda en Cruz Azul; se cae fichaje con el Mónaco

El futbolista de la Máquina no llegará al futbol francés después de que el Mónaco no lograra liberar una plaza de jugador extracomunitario

Cuando todo apuntaba a que Erik Lira daría el salto al futbol europeo con el AS Mónaco, la operación se frustró en las últimas horas del mercado de transferencias en Francia.

El mediocampista mexicano permanecerá en Cruz Azul luego de que el club del Principado no lograra liberar una plaza de jugador extracomunitario para registrarlo oficialmente.

La negociación entre Cruz Azul y el conjunto francés estaba prácticamente cerrada. Diversos reportes señalaron que existía un acuerdo económico entre ambas instituciones y que el seleccionado mexicano incluso había completado satisfactoriamente los exámenes médicos previos a su incorporación.

No logran liberar plaza de jugador extracomunitario

El principal obstáculo fue la falta de espacio en la plantilla del Mónaco para inscribir a Lira. La directiva francesa dependía de la salida del delantero estadounidense Folarin Balogun para liberar una plaza de extranjero, situación que finalmente no pudo resolverse antes del cierre del mercado. Como consecuencia, el registro del futbolista mexicano no pudo completarse dentro del plazo establecido.

La noticia representa un duro revés para el jugador de 26 años, quien había manifestado públicamente su deseo de jugar en Europa tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

Durante las últimas semanas, la opción del Mónaco se había convertido en la alternativa más sólida para concretar ese objetivo.

Horas antes de que se cayera la transferencia, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, había confirmado que las negociaciones avanzaban favorablemente e incluso aseguró que el Mónaco estaba por liberar la plaza necesaria para concretar la contratación del mediocampista. Sin embargo, el tiempo terminó jugando en contra de todas las partes involucradas y la operación no pudo completarse.

De acuerdo con versiones de la prensa deportiva, la transferencia contemplaba una cifra cercana a los 10 millones de euros entre monto fijo y variables, además de un contrato multianual para el futbolista mexicano.

Vuelve a la disciplina del Cruz Azul

Por ahora, Erik Lira deberá reintegrarse a la concentración de Cruz Azul y continuar disputando el Apertura 2026 de la Liga MX.

Aunque su llegada al futbol francés quedó descartada en esta ventana de transferencias, reportes recientes señalan que su entorno sigue explorando alternativas en Europa, mientras también permanece vigente el interés de clubes de otras ligas internacionales.

Así, el sueño europeo de uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección tendrá que esperar, luego de que una situación administrativa terminara por impedir una transferencia que parecía cerrada hasta las últimas horas del mercado.