Erigen primer estatua de Usain Bolt en Estados Unidos

"Todo es posible. No pienses en límites".

"Todo es posible. No lo pienses. Porque siempre te limitas en alguna ocasión. Nunca pensé que llegaría a este nivel. Entonces, siempre le he dicho a la gente que crea en uno mismo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer esto", dijo Bolt, hoy con 36 años, y quien posee los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaiquino.