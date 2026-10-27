Equipos de Fórmula 1 comienzan a llegar a México para el GP

Desde días previos comenzaron a llegar equipos de avanzada para preparar los garajes y las áreas de trabajo que utilizarán las escuderías

La Fórmula 1 comienza a instalarse en la Ciudad de México con la llegada de personal y material de trabajo para el Gran Premio, que se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los preparativos avanzan después de la carrera celebrada en Austin, Texas, y en medio de una temporada que podría definirse en territorio mexicano. Mientras las escuderías organizan sus espacios y alistan sus monoplazas, la afición espera el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la pista de casa, ahora con Cadillac.

Desde días previos comenzaron a llegar equipos de avanzada para preparar los garajes y las áreas de trabajo que utilizarán las escuderías.

La instalación forma parte de la logística necesaria para recibir los vehículos, refacciones, herramientas y demás material que se empleará durante las prácticas, la clasificación y la carrera.

Checo Pérez volverá a correr en casa con Cadillac

El Gran Premio marcará el regreso de Checo Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde no compite desde 2024. El piloto mexicano estuvo ausente de la parrilla en 2025 y volvió esta temporada a la Fórmula 1 con Cadillac, equipo que comparte con el finlandés Valtteri Bottas.

La carrera tendrá un significado especial para el tapatío, quien tiene previsto alcanzar en México los 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo.

Antes de salir a la pista, Pérez ofrecerá una exhibición para los aficionados el miércoles 28 de octubre, a las 10:00 horas, sobre Paseo de la Reforma. El recorrido forma parte de las actividades previas al fin de semana de competencia.

Antonelli llega con oportunidad de definir el campeonato

Además del regreso de Checo, la carrera mexicana podría ser decisiva en la lucha por el título de pilotos. Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos, donde consiguió su novena victoria de la temporada.

El italiano de Mercedes suma 365 puntos y aventaja a su compañero George Russell, segundo con 242. Antonelli necesita terminar al menos en noveno lugar en México para asegurar el campeonato sin depender de los resultados de sus rivales.

Si lo consigue, el piloto de 20 años se convertirá en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

¿Cuándo inicia la actividad del Gran Premio de México?

Las primeras prácticas libres se realizarán el viernes 30 de octubre, a las 12:30 y 16:00 horas. El sábado 31 se disputará la tercera práctica a las 11:30 horas y la clasificación comenzará a las 15:00 horas.

La carrera está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los horarios pueden estar sujetos a cambios.