Equipo NSN se retira de la Volta tras muerte de Tarling

El NSN Development Team abandonó la Volta a Portugal tras la muerte del británico Finlay Tarling, quien falleció a los 19 años durante una etapa

El NSN Development Team decidió retirarse de la Volta a Portugal luego del fallecimiento de su corredor británico Finlay Tarling, ocurrido durante la octava etapa de la competencia.

La escuadra, filial de desarrollo del NSN Cycling Team y con sede en Suiza, confirmó su decisión mediante un comunicado difundido en redes sociales.

El equipo señaló que tomó la determinación con el pleno respaldo de los padres de Tarling, mientras que el conjunto principal continuará con sus compromisos deportivos en otras competencias.

El ciclismo despide a Finlay Tarling

Tarling tenía 19 años y falleció este viernes durante la octava etapa de la Volta a Portugal, después de verse involucrado en una colisión con un vehículo ligero.

La Guardia Nacional Republicana de Portugal informó del fallecimiento y mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El equipo competirá en otras carreras

Pese a la salida de su filial de la prueba portuguesa, el NSN Cycling Team continuará participando en la Vuelta a la República Checa y en la Arctic Race de Noruega.

La escuadra aseguró que afrontará esas competencias en memoria de Tarling y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad ciclista y de otras personas tras la tragedia.

El NSN Cycling Team, anteriormente conocido como Israel Cycling Academy, cuenta entre sus patrocinadores con la empresa de deportes y entretenimiento del exfutbolista español Andrés Iniesta.