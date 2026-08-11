Equipo infantil de Tijuana queda atrapado en Colombia por sismo

El equipo Leyendas Obeliz, de Tijuana, quedó varado en Armenia tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, donde compitió en la International Kids Cup

El equipo infantil de futbol de Tijuana Leyendas Obeliz solicitó apoyo para regresar a México luego de quedar varado en Armenia, Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes y provocó afectaciones en distintas zonas.

La escuadra viajó a Colombia para participar en el torneo internacional International Kids Cup de futsal, realizado del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Café, donde consiguió el campeonato.

Sin embargo, tras concluir su participación, el movimiento telúrico complicó los traslados y generó incertidumbre sobre los vuelos de regreso.

“Estamos en una situación complicada debido a un sismo de 7.4 que nos atrapó aquí. Tenemos una gran incertidumbre por los temas de traslados; no sabemos qué es lo que vaya a pasar, si vamos a poder salir de aquí de Armenia”, explicó Juan, director técnico del equipo.

Ante la posibilidad de perder sus vuelos o permanecer más días en Colombia, la directiva del conjunto difundió un video en el que aparece la delegación para solicitar apoyo económico.

Los recursos serían destinados a cubrir los boletos de avión para regresar a Tijuana, así como los gastos de hospedaje y manutención en caso de que tengan que prolongar su estancia.

El responsable del equipo explicó que la logística de regreso había sido organizada previamente con apoyo de la Federación, pero la emergencia modificó las condiciones previstas.