Equipo femenil de flag football busca pase ante olímpico

México cayó ante Canadá en semifinales del Mundial de Flag Football y buscará ante Gran Bretaña el bronce y un boleto a Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football se quedó fuera de la final del Campeonato Mundial IFAF 2026 tras perder 20-6 frente a Canadá en las semifinales disputadas este sábado en Düsseldorf, Alemania.

El resultado representó un duro golpe para el conjunto mexicano, actualmente ubicado en el primer lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF), que ahora deberá disputar el partido por el tercer lugar para mantener sus aspiraciones olímpicas.

El bronce tendrá en juego un boleto olímpico

México enfrentará este domingo 16 de agosto a Gran Bretaña en el duelo por la medalla de bronce. Además del podio mundial, el encuentro definirá uno de los dos lugares femeniles disponibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La otra semifinal enfrentó a Estados Unidos y Gran Bretaña. El representativo estadounidense consiguió avanzar a la final, aunque ya cuenta con su clasificación olímpica garantizada debido a que Estados Unidos será el país anfitrión de la justa de 2028.

Canadá, por su parte, aseguró el primer boleto olímpico disponible en el Mundial al instalarse en la final.

México busca cerrar el torneo con un triunfo

El equipo mexicano arribó a la fase de eliminación directa como uno de los principales contendientes al título, después de conquistar durante 2025 The World Games y el Campeonato de las Américas, resultados que le permitieron colocarse por encima de Estados Unidos en el ranking mundial.

Canadá, sin embargo, volvió a convertirse en un obstáculo para el Tricolor. Las canadienses llegaron invictas a los cuartos de final luego de imponerse a Panamá, Brasil y Japón durante la fase de grupos.

La derrota en semifinales no eliminó las posibilidades olímpicas de México. El sistema de clasificación establecido por la IFAF y aprobado por el Comité Olímpico Internacional contempla dos plazas femeniles en este campeonato, sin contar a Estados Unidos por su condición de anfitrión.

De esta manera, el equipo que gane el partido entre México y Gran Bretaña será el segundo representativo elegible mejor ubicado en el torneo y obtendrá el boleto a Los Ángeles 2028.

El duelo por el tercer lugar se disputará este domingo, mismo día en que Estados Unidos y Canadá definirán al campeón mundial. Para México, será la última oportunidad de subir al podio y conseguir su clasificación directa a los Juegos Olímpicos.