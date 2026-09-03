Entrega NL paquete de apoyos para deportistas de alto rendimiento

El Estado busca edificar un nuevo centro de alto rendimiento, con el fin de proveer instalaciones de primera para los mejores atletas de la entidad

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En un reconocimiento al desempeño de la delegación neoleonesa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció un nuevo paquete de apoyos destinados a fortalecer el deporte estatal y respaldar el esfuerzo de sus atletas y entrenadores.

Acompañado por la directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó, el mandatario estatal detalló que se otorgará una beca mensual de $2,000 pesos y transporte gratuito para cerca de 1,500 deportistas, así como para entrenadores y maestros. El beneficio comenzará a aplicarse a partir de este mes de septiembre.

Asimismo, García Sepúlveda adelantó que el Gobierno estatal trabaja con la iniciativa privada en un modelo de colaboración público-privada, mediante una asociación civil, para que las empresas financien becas y participen en la remodelación integral del Parque Niños Héroes.

La meta proyectada para el periodo 2028-2029 es transformar el espacio en un nuevo centro de alto rendimiento que permita a Nuevo León alcanzar el primer lugar nacional en materia deportiva.

“Estamos orgullosos, pero no basta con ese reconocimiento, tiene que ir acompañado de más apoyo... Asegurarles de aquí a futuro 2 mil pesos mensuales y transporte gratuito”, señaló el Gobernador durante su discurso.

Por su parte, la titular del INDE, Melody Falcó, destacó que de los 83 atletas de Nuevo León que compitieron en la justa centroamericana, 53 regresaron con medallas, contribuyendo de manera significativa a que México obtuviera el primer lugar general.

Falcó subrayó que este resultado servirá como plataforma rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante el evento se entregó una distinción especial a la remera Kenia Lechuga, doble medallista de oro en el certamen y campeona mundial, quien agradeció el respaldo institucional y de su equipo de trabajo.

En respuesta, el gobernador se comprometió a acondicionar espacios para la práctica del remo, facilitando el uso de la Presa La Boca y la Presa León para sus entrenamientos.

El acto contó con la presencia de deportistas de disciplinas como atletismo, boliche, boxeo, ciclismo, clavados, gimnasia, levantamiento de pesas, patinaje, remo, rugby, taekwondo, tiro deportivo y waterpolo, además del entrenador de natación Juan Carlos Lara Rodríguez y el director de Alto Rendimiento del INDE, Daniel de los Reyes Bocanegra.