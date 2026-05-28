Entradas para los Knicks en finales, las más caras de la historia

El tercer, en el que los Knicks jugarán como locales por primera vez en la serie, apunta a tener los precios más caros de la historia de la NBA

Las entradas más baratas para ver a los New York Knicks en las finales de la NBA en el Madison Square Garden rondan los 3,500 dólares en varios portales de reventa de boletos, lo que supone las finales más caras de la historia de la NBA, según TickPick.

De acuerdo con TickPick, página web que rastrea los mejores precios para eventos principalmente de Estados Unidos, el tercer partido de las finales de la NBA, en el que los Knicks jugarán como locales por primera vez en la serie, apunta a tener los precios más caros de la historia de la NBA.

Nueva York espera con ansia unas finales de NBA que no llegan desde 1999. Los Knicks no ganan un anillo desde 1973, hace más de 50 años.

En el portal StubHub, una de las páginas web más populares de reventa de entradas, la entrada más barata para el primer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden cuesta unos 3,500 dólares, mientras que la más cara, en primera fila a pie de pista, supera los 100,000 dólares.

El boleto más barato para un posible sexto partido de la serie en el que se podría decidir el campeón de la NBA sale a unos 4,600 dólares.

Los Knicks todavía esperan rival en las finales de la NBA, donde jugarán los primeros dos partidos de la serie fuera de casa contra el ganador de la conferencia Oeste, en la que Oklahoma City Thunder lidera la serie por 3-2 ante los San Antonio Spurs.

En las pistas de Spurs y Thunder los precios son un poco menos desorbitados. En Ticketmaster, la entrada más barata para ver el sexto partido de las finales del Oeste en San Antonio cuesta 185 dólares, mientras que un hipotético séptimo partido en Oklahoma cuesta casi 400 dólares como mínimo.

Los New York Knicks se han clasificado para las finales de la NBA después de firmar la racha de victorias más apabullante en toda la historia de la NBA, con un +262 de diferencia de puntos en los 11 triunfos seguidos en 'playoff' ante los Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers.

Según TickPick, con poco más de 3,000 dólares un aficionado podía pagarse entradas de última hora en los siete partidos de las finales de la NBA de 2025, mientras esta misma cantidad no vale ni para ir a un partido de este 2026 en el Madison Square Garden.