Entra Uziel Muñoz al top 10 mundial en impulso de bala

El mexicano destacó en el Mundial Indoor 2026 en Polonia con una marca de 20.30 metros y fue el mejor latinoamericano en la prueba.

La actuación de Uziel Muñoz en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 colocó a México entre los protagonistas de la prueba de impulso de bala, tras finalizar dentro del top 10 mundial en la competencia celebrada en Kujawy Pomorze, Polonia.

El atleta originario de Chihuahua registró una marca de 20.30 metros, resultado que lo posicionó como el mejor latinoamericano en la prueba, en un evento que reunió a los principales exponentes de la disciplina a nivel internacional.

¿Cómo fue la actuación de Uziel Muñoz en Polonia?

Muñoz mantuvo un desempeño competitivo a lo largo de la final, consolidándose entre los mejores del mundo en una disciplina dominada por potencias tradicionales. Su registro de 20.30 metros le permitió mantenerse dentro de los diez primeros lugares y destacar a nivel regional.

El primer lugar fue para el neozelandés Tom Walsh, quien alcanzó una distancia de 21.82 metros. El podio lo completaron los estadounidenses Jordan Geist y Roger Steen, con marcas de 21.69 y 21.49 metros, respectivamente.

¿Qué otros resultados obtuvo México en el Mundial Indoor?

La delegación mexicana sumó otros resultados relevantes durante el campeonato. Entre ellos destacó la medalla de plata de Erick Portillo en salto de altura, uno de los logros más significativos para el equipo nacional en esta edición.

En pruebas de medio fondo, Eduardo Herrera finalizó en la posición 16 en los 1,500 metros, con un tiempo de 3:42.70 minutos, completando la participación mexicana en el certamen organizado por World Athletics.

¿Cuál es el siguiente reto para el atletismo mexicano?

Tras concluir su participación en Polonia, los seleccionados nacionales ya enfocan su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados para los meses de julio y agosto.

El objetivo será consolidar el nivel mostrado en el campeonato mundial y llegar en condiciones competitivas a la justa regional, donde México buscará resultados destacados en distintas disciplinas.

¿Qué antecedentes recientes tiene Uziel Muñoz?

El desempeño de Muñoz en este mundial se suma a su historial reciente. En septiembre de 2025, el atleta logró el subcampeonato mundial en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, con una marca de 21.97 metros.

Ese resultado le permitió establecer un nuevo récord nacional, superando su propia marca previa de 21.88 metros. En aquella competencia, Muñoz avanzó a la final en la novena posición y fue en su último intento donde logró escalar hasta el segundo lugar.

Con estos resultados, el lanzador mexicano mantiene una presencia constante en la élite internacional del impulso de bala, perfilándose como uno de los referentes del atletismo nacional rumbo a las próximas competencias.