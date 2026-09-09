Entra Julián Quiñones en la lucha por el Balón de Oro 2026

Julián Quiñones fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, después de una temporada destacada con Al Qadisiya y la Selección Mexicana

Julián Quiñones está entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, reconocimiento que entrega France Football al mejor futbolista del mundo.

El delantero del Al Qadisiya y de la Selección Mexicana fue incluido en la lista después de firmar una temporada de alto nivel, tanto en Arabia Saudita como con el Tricolor.

Su nominación representa otro capítulo histórico para el futbol mexicano, ya que se convierte en el segundo futbolista mexicano en aparecer entre los candidatos al premio, después de Guillermo Ochoa. Además, este mismo año Scarlett Camberos fue nominada al Balón de Oro Femenil.