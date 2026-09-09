Entra Julián Quiñones en la lucha por el Balón de Oro 2026

Julián Quiñones está entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, reconocimiento que entrega France Football al mejor futbolista del mundo.
El delantero del Al Qadisiya y de la Selección Mexicana fue incluido en la lista después de firmar una temporada de alto nivel, tanto en Arabia Saudita como con el Tricolor.
Su nominación representa otro capítulo histórico para el futbol mexicano, ya que se convierte en el segundo futbolista mexicano en aparecer entre los candidatos al premio, después de Guillermo Ochoa. Además, este mismo año Scarlett Camberos fue nominada al Balón de Oro Femenil.
Nominated for the 2026 Ballon d’Or ⬇️@julian_quiones3@Alqadsiah@miseleccionmx#ballondor pic.twitter.com/NmP1nXYAu7— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Aunque nació en Colombia, Quiñones decidió no representar a ese país en la selección mayor.
Después de naturalizarse mexicano, recibió el llamado del Tricolor y comenzó una nueva etapa de su carrera internacional.
Con México ya conquistó la Concacaf Nations League y la Copa Oro, antes de convertirse en una de las figuras ofensivas del equipo durante el Mundial 2026.
Ahora, su actuación con club y selección le permitió meterse en la lista de los mejores jugadores del planeta.
Quiñones comparte lista con las grandes figuras
El mexicano competirá por el Balón de Oro junto a algunas de las principales estrellas del futbol mundial.
La lista de 30 nominados está integrada por:
- Jude Bellingham — Real Madrid
- Pau Cubarsí — Barcelona
- Marc Cucurella — Real Madrid
- Ousmane Dembélé — PSG
- Luis Díaz — Bayern Munich
- Bruno Fernandes — Manchester United
- Erling Haaland — Manchester City
- Gabriel — Arsenal
- Harry Kane — Bayern Munich
- Achraf Hakimi — PSG
- Lamine Yamal — Barcelona
- Khvicha Kvaratskhelia — PSG
- Sadio Mané — Al Nassr
- Marquinhos — PSG
- Lautaro Martínez — Inter de Milán
- Kylian Mbappé — Real Madrid
- Nuno Mendes — PSG
- Lionel Messi — Inter Miami
- Joao Neves — PSG
- Michael Olise — Bayern Munich
- Willian Pacho — PSG
- Julián Quiñones — Al Qadisiya
- Declan Rice — Arsenal
- Rodri — Manchester City
- Fabián Ruiz — PSG
- William Saliba — Arsenal
- Ferran Torres — PSG
- Dayot Upamecano — Bayern Munich
- Vinicius Jr. — Real Madrid
- Vitinha — PSG
La presencia de Quiñones coloca nuevamente a México en el escenario principal del futbol mundial y le permite competir directamente con figuras como Messi, Mbappé, Vinicius, Haaland y Dembélé por uno de los reconocimientos individuales más importantes del deporte.
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor pic.twitter.com/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
33 goles para ganar la Bota de Oro
Una de las principales razones de la candidatura de Quiñones fue su producción ofensiva en la Saudi Pro League.
El atacante terminó la temporada con 33 goles, cifra que le permitió conquistar la Bota de Oro y superar en la carrera al portugués Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr.
Su rendimiento en Arabia Saudita se trasladó también al escenario internacional con México.
Durante el Mundial 2026, Quiñones marcó cuatro goles, ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra, con lo que igualó los registros de Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández como máximos anotadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.
De Tigres a una carrera que llegó hasta Arabia
Quiñones, nacido en Colombia y de 29 años, construyó buena parte de su carrera en el futbol mexicano.
Llegó siendo adolescente a las fuerzas básicas de Tigres, club que posteriormente lo cedió a Venados de Mérida y Lobos BUAP para que adquiriera experiencia.
Sus actuaciones le abrieron finalmente las puertas del primer equipo felino y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los delanteros más importantes de la Liga MX.
En México consiguió seis títulos de Liga con Tigres, Atlas y América. Además, fue pieza importante en los bicampeonatos conquistados por Atlas y América.