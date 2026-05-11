Enner Valencia y Kenedy sellan el pase de Pachuca a semis

Los 'Tuzos' sellaron la eliminatoria contra Toluca después de ganar por marcador global de 3-0, luego de haber ganado el duelo de ida por 1-0

Pachuca se convirtió en semifinalista del torneo Clausura del futbol mexicano tras vencer este domingo por 2-0 al Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Con goles del ecuatoriano Enner Valencia y del brasileño Kenedy, los "Tuzos" sellaron la eliminatoria con marcador global de 3-0, luego de haber ganado también el duelo de ida.

Enner Valencia abrió el camino para los 'Tuzos'

Después de caer en el primer encuentro de la serie, Toluca salió con intensidad en busca de remontar el marcador global; sin embargo, fue Pachuca quien golpeó primero.

Al minuto 10, Enner Valencia cobró de manera efectiva un penalti para adelantar al conjunto hidalguense y ampliar la ventaja en la eliminatoria.

El equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed intentó reaccionar rápidamente y generó varias oportunidades importantes, aunque careció de contundencia frente al arco rival.

Pavel Pérez y el argentino Nicolás Castro estrellaron disparos en el poste, dejando escapar la posibilidad de acercarse en el marcador.

Kenedy sentenció la eliminatoria

En el inicio de la segunda mitad, Pachuca terminó por liquidar el encuentro.

El joven Alexei Domínguez, apenas tres minutos después de ingresar al terreno de juego en sustitución del marroquí Oussama Idrissi, asistió a Kenedy, quien definió con un potente disparo de pierna derecha para colocar el 2-0 al minuto 48.

Con la ventaja ampliada, el conjunto dirigido por el argentino Esteban Solari se ordenó defensivamente y apostó por los contragolpes.

Toluca, que no contó con el portugués Paulinho, su principal goleador, se volcó al ataque, pero fue predecible y no logró romper la zaga hidalguense.

Pachuca espera rival en semifinales

Con este resultado, Pachuca se convirtió en el tercer equipo clasificado a las semifinales del Clausura.

Previamente, Guadalajara eliminó a Tigres y Cruz Azul dejó fuera al Atlas.

El último boleto se definirá entre Pumas y América, serie que llega empatada 3-3 al partido decisivo.

Si Pumas avanza, enfrentará a Pachuca en semifinales y Guadalajara se medirá a Cruz Azul. En caso de que América clasifique, las Águilas chocarán ante Chivas y Cruz Azul se verá las caras con los Tuzos.