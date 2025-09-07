Enner Valencia se despedirá de Selección como máximo goleador

El delantero celebrará su partido número 100 en toda su carrera con la Selección de Ecuador, la cual, espera festejar con una victoria

Enner Valencia, máximo goleador con la selección de Ecuador, señaló este sábado que disputará su último partido por las eliminatorias sudamericanas el próximo martes contra Argentina, tras la clasificación por quinta ocasión a un mundial de fútbol.

"Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina", dijo Valencia.

El atacante dejó entrever que después del cierre de las eliminatorias sudamericanas para Mundial de 2026, asistirá partido a partido hasta ver su retiro definitivo.

También dijo que en otros equipos "se están retirando figuras que han dado mucho por sus selecciones y su país".

"En nuestro caso, nos hemos dedicado por más de una década a defender los colores de nuestro país, con mucha responsabilidad y esperemos contra Argentina sea una linda despedida", afirmó.

El capitán aseguró que, aunque Ecuador ya está clasificado, eso no les quita "la responsabilidad de jugar un gran partido, pero sí un peso", y dijo que les da la posibilidad para "jugar un lindo partido ante nuestra gente".

"Esperemos que sea con una victoria para festejar todos juntos", añadió.

Además de jugar el último partido por eliminatorias sudamericanas contra Argentina, el del martes será el número 100 en toda su carrera con el equipo, en los que convirtió 46 goles, de los cuales, seis fueron durante los mundiales de Brasil 2014 y de Qatar 2022.