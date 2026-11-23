En fechas y horarios por definir, Monterrey buscará aprovechar la localía en el primer juego ante las Águilas, en una eliminatoria que promete emociones

Rayados de Monterrey tendrá una prueba de alto calibre en la Liguilla del Apertura 2026, luego de confirmarse su enfrentamiento ante el Club América en los Cuartos de Final de la Liga MX, una serie que pondrá frente a frente a dos de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

El conjunto albiazul abrirá la eliminatoria en casa, en el Estadio BBVA, donde buscará conseguir una ventaja que le permita viajar con mayor tranquilidad a la Ciudad de México para disputar el encuentro definitivo.

De acuerdo con el calendario establecido, el partido de Ida se jugará el miércoles 25 o jueves 26 de noviembre, mientras que la Vuelta está programada para el sábado 28 o domingo 29 del mismo mes, en el Estadio Azteca, ahora conocido comercialmente como Estadio Banorte.

Uno de los antecedentes más recientes entre ambos equipos se presentó durante la Jornada 11 del Apertura 2026, cuando regiomontanos y capitalinos igualaron 1-1 en territorio de la Ciudad de México.

Ese resultado refleja la paridad que existe entre ambas escuadras y anticipa una eliminatoria en la que los detalles podrían marcar la diferencia.

Para Rayados, jugar el primer compromiso ante su afición representará una oportunidad importante para tomar la iniciativa y buscar una diferencia en el marcador. Sin embargo, enfrente estará un América que buscará hacer valer su experiencia en instancias definitivas y cerrar la serie ante su gente.

La eliminatoria tendrá un ingrediente especial por la rivalidad deportiva entre dos clubes acostumbrados a pelear por los primeros planos del futbol mexicano.

Con el boleto a las Semifinales en juego, Monterrey y América se preparan para protagonizar uno de los enfrentamientos más atractivos de esta fase final del Apertura 2026.