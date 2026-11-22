En la Jornada 17 del Apertura 2026, Rayados visita a Pumas por pase a Liguilla y Tigres enfrenta al América en el Estadio Universitario.

Todavía no es Nochebuena, mucho menos Navidad, pero la mejor afición de México quiere hoy un regalo adelantado de Santa Claus: que Rayados gane de visita ante Pumas para avanzar directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Monterrey será huésped de la UNAM hoy sábado a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, en la Jornada 17, última de la fase regular.

La Pandilla busca colocar a Nuevo León en la postemporada, ya que el otro equipo regio, Tigres, no logró el boleto para la fase final.

De hecho, los auriazules juegan hoy sábado un duelo de trámite ante América en el Estadio Universitario, en la Fecha 17, con el cual se despiden del actual campeonato mexicano.

¡Vamos, rayados!

La cartelera futbolera la inician los dirigidos por Matías Jesús Almeyda, que visitará el Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los comandados por Esteban Andrés Solari. El duelo se celebrará en punto de las 19:00 horas y quien lo sancionará es el árbitro central capitalino Fernando Hernández Gómez. Los universitarios vestirán su uniforme totalmente en negro y los de La Pandilla lo harán completamente de blanco con vivos en azul marino.

En las últimas diez visitas en encuentros oficiales de Liga y Liguilla que han tenido los de la Sultana del Norte al Pedregal, los del "Pelado" se trajeron cuatro victorias por tres empates y el mismo número en derrotas. Perforando las redes en 13 ocasiones y recibiendo 12 dianas.

Nos vemos el próximo año

Al concluir el duelo en el Olímpico Universitario, "El Volcán" será sede de la batalla deportiva entre los Tigres de la UANL y las ‘Águilas’ del América a las 21:00 horas, en la que impondrá el orden el juez central sonorense Guillermo Pacheco Larios. Los de la ‘U’ vestirán su tradicional uniforme en amarillo con azul, mientras que los ‘azulcremas’ lo harán con su tercer uniforme completamente en negro.

El enfrentamiento entre los de Víctor Manuel Vucetich Rojas en contra de los de Jorge Guillermo Almada Alves lo podrá presenciar usted, amable lector, a través de las pantallas de Azteca 7 en vivo y directo desde San Nicolás de los Garza; con las voces de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague; quienes les traerán los sucesos que arroje este partido.

En los diez últimos enfrentamientos oficiales de fase inicial y final que han disputado los universitarios contra los de Coapa en el coso nicolaíta, los del profe "Vuce" mordieron el polvo en seis ocasiones, en otras tres ocasiones dividieron puntos y una vez se llevaron el triunfo. Le anotaron nueve goles al "Ame" y fueron por el balón al fondo de su propia cabaña 19 veces.