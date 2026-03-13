Enfrenta Toluca a Atlas para defender su invicto

Los Diablos Rojos, segundos del Clausura 2026, buscan extender su racha sin derrotas ante Atlas; conoce los partidos de la jornada 11 y cómo llegan los equipos.

La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta partidos que pueden modificar la parte alta de la tabla. El Toluca, vigente campeón, buscará mantener su condición de único equipo invicto del torneo cuando reciba al Atlas. Mientras tanto, el líder Cruz Azul visitará a los Pumas UNAM en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana.

Con 24 puntos, los Diablos Rojos se ubican en la segunda posición, apenas a una unidad del primer lugar. El equipo dirigido por Antonio Mohamed ha mostrado equilibrio tanto en defensa como en ataque, lo que lo coloca como uno de los principales aspirantes al título del Clausura 2026.

Toluca defiende su invicto ante Atlas

El Toluca recibirá este sábado al Atlas con la misión de mantener su racha sin derrotas. La escuadra escarlata ha destacado por su solidez defensiva y efectividad ofensiva a lo largo del campeonato.

Su línea defensiva, encabezada por el uruguayo Andrés Pereira, es la más sólida del torneo con apenas cinco goles permitidos en 10 partidos. En el ataque, el portugués Paulinho lidera una ofensiva que suma 17 anotaciones, la tercera más productiva del campeonato.

El Atlas, dirigido por Diego Cocca, llega al encuentro después de perder ante el Guadalajara. Los rojinegros ocupan la séptima posición con 16 puntos y buscan recuperar terreno en la clasificación.

Pumas y Cruz Azul protagonizan duelo ofensivo

Otro de los encuentros destacados será el que enfrente a Pumas UNAM y Cruz Azul en la capital del país. El conjunto universitario, que cuenta con el portero costarricense Keylor Navas, marcha en la quinta posición con 19 puntos.

El líder Cruz Azul presume la ofensiva más efectiva del campeonato con 20 goles, mientras que Pumas posee la segunda más productiva con 18 anotaciones. Por ese motivo, se espera un partido con constantes oportunidades de gol.

Pachuca visita a San Luis con aspiraciones de subir

El Pachuca, cuarto de la tabla, visitará al Atlético San Luis con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos. Los Tuzos buscarán imponer su ritmo ofensivo encabezado por el venezolano Salomón Rondón y el neerlandés Oussama Idrissi.

🙋🏻‍♂️ | Levante la mano el que está listo para la J11:



¡VAMOS LOS TUZOS! 💪🏼 pic.twitter.com/dyR9wNvTCi — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) March 11, 2026

San Luis intentará aprovechar su condición de local y el buen momento del delantero italiano Joao Pedro, quien lidera la tabla de goleadores del Clausura con nueve anotaciones.

Guadalajara y Tijuana también entran en acción

El Guadalajara, tercero en la clasificación, recibirá al Santos Laguna, que se encuentra en el último lugar con apenas cinco puntos. El conjunto tapatío parte como favorito para sumar tres unidades.

En otro encuentro sabatino, el León será local ante el Tijuana, equipo dirigido por el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu.

Tigres y América cierran la actividad dominical

La jornada continuará el domingo con el partido entre Tigres UANL y Querétaro. En el equipo regiomontano destaca la presencia del argentino Ángel Correa, campeón del mundo con su selección.

⚽️ ¡Futbol en doble área y cerramos preparación de cara a nuestro partido de mañana en @TheChampions!



¡Dale, Tigres! 💪🏼🐯 pic.twitter.com/tEGshjXwmp — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 11, 2026

Ese mismo día, el América recibirá al Mazatlán en busca de sumar puntos que lo acerquen a los primeros lugares del torneo.

Partidos de la jornada 11 del Clausura 2026

Viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa

Juárez FC vs Monterrey

Sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca

Guadalajara vs Santos Laguna

León vs Tijuana

Toluca vs Atlas

Pumas UNAM vs Cruz Azul

Domingo 15 de marzo

Tigres vs Querétaro

América vs Mazatlán