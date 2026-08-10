Enes Kanter y Royce White buscan entrar al Draft de la WNBA

Enes Kanter y Royce White anunciaron que buscan ser elegibles para el Draft 2027 de la WNBA tras revisar las reglas actuales de la liga

El exjugador de la NBA Enes Kanter anunció que pretende declararse prospecto para el Draft de la WNBA, previsto para abril de 2027, después de analizar las reglas de elegibilidad de la competición.

El anuncio fue realizado por el exbasquetbolista turco a través de sus redes sociales. A sus 34 años y después de permanecer casi cuatro temporadas alejado de las pistas, Kanter sostuvo que su equipo revisó cuidadosamente las normas relacionadas con la autoidentificación y la inclusión.

“Me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027”, afirmó el exjugador, quien aseguró que su intención no busca burlarse ni faltar al respeto a ninguna comunidad.

Kanter señaló que espera que las normas de la liga sean aplicadas de manera uniforme y sin excepciones. También reconoció que su eventual presencia en una cancha de la WNBA generaría distintas reacciones.

El exbasquetbolista insistió en que su iniciativa pretende poner a prueba los criterios actuales de elegibilidad y aseguró que está preparado, junto con su equipo, para defender su interpretación de las reglas.

Royce White también anuncia su candidatura

El exjugador Royce White, quien tuvo un breve paso por el baloncesto profesional estadounidense, siguió la misma línea y anunció en Fox News su intención de presentarse al Draft de la WNBA de 2027.

White, de 35 años, afirmó que se identifica como mujer transgénero y manifestó que buscará participar en el proceso de selección de la liga femenina.

El exjugador también lanzó un desafío público a la WNBA para que se pronuncie sobre su declaración y establezca su postura respecto a su solicitud.

Después de anunciar su intención, White señaló que podría emprender acciones legales si su solicitud fuera rechazada y consideró que tendría motivos para reclamar un trato justo.

El exbasquetbolista sostuvo que no busca ser discriminado y afirmó que estaría dispuesto a iniciar una disputa legal relacionada con su participación como atleta.

White también expresó su aspiración de continuar una carrera política en Estados Unidos y señaló que espera tener una oportunidad para competir en el ámbito deportivo bajo las condiciones que considera correspondientes a su identidad.

Royce White fue seleccionado con el número 12 del Draft de la NBA de 2012 por los Houston Rockets. Sin embargo, su trayectoria en el baloncesto profesional estadounidense fue corta y únicamente disputó tres partidos en la NBA.

Su anuncio de cara al Draft 2027 de la WNBA se suma así al de Kanter, quien sí construyó una extensa carrera en la NBA antes de alejarse de las canchas.

Kanter tuvo una carrera de 11 temporadas

Enes Kanter fue seleccionado en el tercer puesto del Draft de la NBA de 2011, después de formarse en las categorías inferiores del Fenerbahce y continuar su desarrollo en Estados Unidos.

Durante sus 11 temporadas en la liga estadounidense jugó para equipos como Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers y Boston Celtics, con una segunda etapa en Portland.