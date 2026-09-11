Encienden la llama olímpica de los Juegos Dakar 2026

La delegación mexicana confirmó su participación en el certamen donde atletas juveniles medirán fuerzas a nivel mundial.

A poco más de 50 días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la tradicional llama olímpica fue encendida este jueves durante un acto oficial celebrado en el histórico Estadio Panatenaico de Atenas.

El encendido del fuego sagrado marca el inicio del recorrido hacia la capital de Senegal, sede que albergará la primera justa deportiva bajo el sello olímpico en el continente africano. La delegación de México confirmó su participación en el certamen juvenil, donde medirá fuerzas contra atletas de diversos países en distintas disciplinas.

Tras la ceremonia en territorio griego, el símbolo olímpico iniciará su traslado hacia África para recorrer la nación anfitriona antes del arranque oficial de las competencias.

Atletas de la delegación mexicana para Dakar 2026

Para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, los cuales se llevarán a cabo en octubre y noviembre de 2026 en Senegal, la delegación mexicana se encuentra definiendo sus plazas mediante los selectivos nacionales y campeonatos mundiales juveniles.

Entre los atletas calificados y las promesas confirmadas para representar a México en la justa olímpica juvenil destacan:

El taekwondo es una de las disciplinas con lugares amarrados y perfiles más fuertes; entre ellos destacan Guillermo Cortés en la categoría -63 kg, Vania Mondragón en la categoría -63 kg, Aline Herrera en la categoría -55 kg y Jorge Martínez en la categoría -73 kg.

Para atletismo se encuentra Pedro Jaramillo, quien clasifica en los 3,000 metros planos.

Mientras tanto, en boxeo, la Selección Nacional Sub-19 ha estado disputando las plazas continentales con exponentes como Ari Bonilla y talentos juveniles en categorías femeniles y varoniles.