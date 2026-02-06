Enaltece Larcamón nivel de Cruz Azul en Concachampions

El técnico resaltó funcionamiento del plantel tras ventaja internacional y comparó resultados con otros clubes mexicanos que tuvieron series más complicadas

Nicolás Larcamón destacó el triunfo de Cruz Azul en la Concachampions 2026 tras imponerse 3-0 ante Vancouver FC en el partido de Ida de la Primera Ronda del torneo regional. El resultado coloca a La Máquina con ventaja rumbo a la siguiente fase, aunque el estratega argentino subrayó que la eliminatoria aún no está definida y que el equipo deberá mantener el nivel competitivo para asegurar su clasificación.

El técnico resaltó el funcionamiento colectivo del conjunto cementero, además de señalar que los compromisos internacionales suelen ser complejos, incluso cuando los clubes mexicanos parten como favoritos. El resultado positivo cobra relevancia considerando que otros equipos de la Concacaf Champions Cup 2026 no lograron imponer condiciones en sus respectivos encuentros.

Larcamón analiza la victoria de Cruz Azul ante Vancouver FC

Después del triunfo, el entrenador argentino reconoció que el desarrollo del encuentro favoreció ampliamente a su equipo. Sin embargo, consideró que el marcador pudo ser más amplio debido a las oportunidades generadas durante el partido.

“Siento que el desarrollo del partido fue muy favorable para nosotros, quizás podríamos haber sido más contundentes para llevarnos un resultado todavía más abultado, pero no son partidos fáciles, a la vista están los resultados que se dieron en esta fecha”.

El estratega destacó que la intensidad, el orden táctico y la capacidad ofensiva permitieron que el equipo mantuviera el control del juego durante gran parte del encuentro, elementos que serán determinantes para el compromiso de vuelta.

Cruz Azul toma ventaja en la Copa de Campeones Concacaf 2026

El triunfo coloca a Cruz Azul con un panorama favorable para avanzar a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. Larcamón celebró el desempeño de sus jugadores, especialmente porque otros clubes mexicanos enfrentaron dificultades en sus partidos correspondientes.

Equipos como Monterrey y Tigres empataron en sus duelos, mientras que Pumas registró una derrota por marcador de 4-1 frente al San Diego FC, resultados que reflejan la competitividad del torneo regional.

“Hubo otros equipos mexicanos que, en condiciones similares, no pudieron marcar esa tendencia a su favor. Celebro que que ganamos, que lo hicimos por una buena diferencia, pero también entendiendo que todavía restan noventa minutos, donde tendremos hacerlo de la mejor forma de cara a la siguiente fase”.

El técnico subrayó que la ventaja obtenida no garantiza la clasificación, por lo que el equipo deberá mantener concentración y consistencia para cerrar la serie con éxito.

La Máquina mantiene objetivos en Concachampions y Liga MX

Además del torneo internacional, Larcamón aseguró que el club mantiene como prioridad competir por el campeonato del futbol mexicano. El entrenador explicó que el plantel trabaja con la meta de llegar en el mejor nivel posible a la fase final del torneo local.

“En Liguilla tenemos que llegar en esa alza competitiva que nos ponga (en camino) a lograr el gran anhelo y, sobre todo, cumplir el gran objetivo de estar en la Final y poder coronarnos en el plano local. Pero todavía resta mucho y hay que trabajarlo para llegar a esa recta final de la manera que pretendemos”.

El estratega reiteró que el equipo analizará cada compromiso de forma individual para evitar distracciones y administrar el rendimiento físico de los jugadores en ambos torneos.

Expectativa rumbo al partido de vuelta en la Concachampions

El duelo de vuelta será determinante para definir el futuro de Cruz Azul en el torneo continental. El equipo buscará aprovechar la ventaja obtenida y confirmar su avance a la siguiente ronda, consolidando su proyecto deportivo bajo la dirección de Larcamón.