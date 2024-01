En un detalle Tigres hizo el gol: Fernando Gago

"Vivo así el fútbol, vivo así los partidos, los vivo así en forma de entrenar y de vivir esta clase de deporte. el partido me gustó muchísimo, no me quedo con el resultado. El equipo jugó un muy buen primer tiempo, tenemos que ajustar, ganando o perdiendo, el equipo me gustó, estuvo bien, en la parte de juego porque generamos situaciones. En un detalle ellos llegaron e hicieron el gol".

Las anteriores, son palabras del entrenador del Guadalajara, Fernando Gago, quien habló en conferencia después de la derrota de su equipo ante los Tigres, en la cancha del Universitario.

Así mismo, aseguró no sentirse frustrado por la derrota.

"Frustrado no, es el segundo partido del campeonato, seguimos en crecimiento. De merecimientos y a veces esto es un juego, ganas meréciendolo, me quedo con las vías buenas que hizo el equipo y en líneas generales hizo un buen juego".

"Tuvimos 7 aproximaciones de gol. Yo lo vi mucho mejor el primer tiempo, no me gustó los primeros 15 del segundo, no es que no me gustó, dimos iniciativa al rival, también pasa que por el marcador en contra el equipo fue a buscar, a mi eso me gustó".

NO HABLÓ DEL 'CHICHARITO'

Sobre la posible incorporación de Javier Hernández, Gago declaró, "Lo dije hace una semana, que jugadores que no estén (CH14) no puedo opinar".

Comentarios