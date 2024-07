'En un descuido nos anotaron el gol': Amelia Valverde

La parte mental, si algo he visto en este grupo es lo fuerte que es en ese sentido, siempre se intenta mantener muy enfocado, es una jugada muy puntal, podemos revisarla, no me atarevería a decir que es un error de una sola jugadora, pero quiero rescatar el buen partido que hizo el grupo, después de tanto tiempo que ha venido sin recibir una derrota.

Mejoramos del partido anterior, logramos defender nuestra ventaja la mayoría del tiempo, y al final un dos a dos que para nosotros pudo haber sido mejor.