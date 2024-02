 'En Tigres todos somos grandísimos jugadores': Brunetta

El refuerzo de los Tigres para la presente campaña, Juan Brunetta, habló para los medios en donde destacó el nivel de la plantilla.

“Somos un plantel con mucha jerarquía, los muchachos te resuelven los partidos en momentos puntuales y nada, hay que estar preparados cuando toque ayudar al equipo”, expresó.

Sobre si el plantel se encuentra listo para enfrentar todos los torneos en puerta, Brunetta se mostró con hambre de triunfo.

“Vamos a tratar de competir los dos, esto es fútbol, se puede ganar o perder, pero vamos a pelear en los dos torneos", dijo.

También mencionó como se ha sentido en el proceso de adaptación, no solo al juego de Tigres, si no, también a la vida regia.

"Muy bien, hay una adaptación al club como a la vida cotidiana y me he sentido muy cómodo desde el primer día, me he estado acomodándome un poco a la ciudad, a las distancias, el tráfico, pero la verdad es que me he sentido muy a gusto", comentó.

Brunetta se prepara junto a la demás plantilla para su próximo duelo de la jornada 5 del Clausura 2024 frente a la escuadra de los Pumas.

