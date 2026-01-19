¡En tiempos extras! Rams obtienen la victoria ante Bears

Los Angeles Rams visitarán a los Seattle Seahawks en la final de la NFC, por el pase al Súper Bowl de Santa Clara en juego

Los Angeles Rams sellaron su pase a la final de la Conferencia Nacional tras imponerse 20-17 a los Chicago Bears en tiempo extra, en un duelo marcado por condiciones climáticas extremas en el Soldier Field. Con temperaturas de -9 grados Celsius y una intensa nevada, el equipo angelino logró resistir la reacción de Chicago y avanzar a la antesala del Súper Bowl.

Un juego definido por el clima y la defensa

El encuentro se desarrolló bajo una tormenta de nieve constante que complicó la ejecución ofensiva de ambos equipos. El personal del estadio debió limpiar las líneas del campo en cada pausa, mientras los mariscales de campo enfrentaban dificultades para controlar el balón.

Matthew Stafford lanzó para 258 yardas, sin pases de anotación ni intercepciones, en una actuación contenida por las condiciones del clima. Del otro lado, Caleb Williams acumuló 257 yardas aéreas y 40 por tierra, con dos envíos de touchdown, aunque sus tres intercepciones resultaron determinantes para el desenlace del partido.

Chicago respondió con valentía desde el inicio

Los Bears, que llegaban tras eliminar a los Green Bay Packers, mostraron una postura agresiva desde su primera posesión. Sin embargo, una intercepción de Cobie Durant permitió a los Rams abrir el marcador con una anotación terrestre de Kyren Williams.

Chicago reaccionó de inmediato con un pase corto de Williams a DJ Moore para empatar el juego. Un gol de campo de Cairo Santos dio ventaja momentánea a los locales, aunque Los Ángeles igualó antes del descanso con un intento efectivo de Harrison Mevis.

Caleb Williams volvió a rozar la hazaña

El tercer cuarto transcurrió sin puntos, con las defensas imponiéndose ante ataques limitados por el clima. En el último periodo, Kyren Williams volvió a aparecer con una carrera de cuatro yardas que colocó a los Rams arriba 17-10.

Con el tiempo en contra, Williams protagonizó una de las jugadas más destacadas del partido. Bajo presión y retrocediendo más de 30 yardas, lanzó un pase que Cole Kmet aseguró en la zona de anotación para forzar la prórroga, manteniendo viva la esperanza de los Bears.

Chicago tuvo la primera oportunidad de cerrar el partido en tiempo extra, pero una intercepción de Kam Curl en el centro del campo devolvió el balón a los Rams.

Stafford aprovechó el momento con su mejor conexión de la noche, encontrando a Davante Adams en una recepción clave bajo la nieve.

La jugada permitió a Los Ángeles colocarse en rango de gol de campo, donde Harrison Mevis acertó desde 42 yardas para sellar la victoria definitiva.

Rams avanzan a la final de la NFC

Con este resultado, Los Angeles Rams visitarán a los Seattle Seahawks en la final de la NFC, por el pase al Súper Bowl de Santa Clara en juego. Chicago, pese a la eliminación, cerró una temporada marcada por remontadas en los últimos cuartos y una actuación destacada de su mariscal de campo novato.

