En riesgo presencia del 'Dibu' Martínez a 26 días del Mundial

Una inesperada fractura podría ser impedimento para que el arquero se desempeñe en la próxima justa deportiva a menos de un mes de que empiece.

A menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo, una lesión de Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas en la selección de Argentina. El arquero del Aston Villa reveló que sufrió una fractura en un dedo durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, torneo que terminó conquistando junto al club inglés.

La situación genera preocupación debido a que el debut de la Albiceleste en el Mundial será dentro de 26 días frente a Argelia, en actividad correspondiente al Grupo J.

Dibu Martínez jugó lesionado la final europea

El guardameta de 33 años mostró molestias minutos antes del encuentro disputado en Turquía ante Friburgo. Incluso, cámaras captaron el momento en que pidió asistencia médica para vendarse la mano derecha sobre el terreno de juego.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, declaró Martínez tras conquistar el título.

Pese a la lesión, el argentino completó el partido y levantó el trofeo con Aston Villa, que consiguió así su primer gran campeonato internacional desde 1982.

Esperan estudios médicos para conocer gravedad

Hasta ahora, el club inglés no emitió un parte médico oficial, aunque reportes en Argentina señalan que la lesión se localiza en el dedo anular de la mano derecha y ya fue inmovilizada.

Se informó que los estudios determinarán si se trata de una fisura o fractura. Sin embargo, el hecho de que Martínez haya disputado todo el encuentro es considerado una señal positiva pensando en el Mundial.

El arquero ya había atravesado una situación similar en 2024, cuando sufrió una microfractura en un dedo durante un partido contra Chelsea y regresó rápidamente a la actividad pocos días después.

Scaloni sigue de cerca la evolución

Lionel Scaloni incluyó al Dibu en la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial junto a otros cinco arqueros. Mientras tanto, Aston Villa disputará un último compromiso de Premier League antes de que el portero se enfoque por completo en la concentración con Argentina.