En Rayados se sale a ganar, afirma Nicolás Sánchez

El argentino aseguró que no hay tiempo de espera, y buscarán salir con el triunfo ante Puebla, este viernes al reanudarse la Liga MX

Monterrey enfrenta su primer partido luego del cese de Fernando Ortiz y tras la llegada de Martín Demichelis, sin embargo lo hará con Nicolás Sánchez en el banco, quien aseguró que Monterrey es un club que no tiene tiempo que perder.

"En estos clubes no tenés tiempo de espera, ni el jugador ni el plantel, hay que seguir adelante. Uno de los mensajes que dimos con el cuerpo técnico interino es que más allá de quién viniera y el tiempo que se tardara la directiva en traer a alguien, no había tiempo para esperar porque estamos representando un club donde salimos a ganar todos los partidos y donde yo estoy seguro y pienso que el plantel está bien”, dijo el entrenador interino

El ex jugador de la Pandilla reveló que ya tuvo contacto con el nuevo entrenador y lo que le pidió para el grupo.

“Con Martín ya tuve comunicación y él es muy respetuoso, no quiere meterse en esta semana para no confundir a los muchachos así que esa información que hoy necesita Martín de los jugadores creo que con él y los entrenadores que hay hoy en día ya no hace falta, ya están empapados de lo que es el plantel en general”.

Nicolás Sánchez aseguró que para el partido contra los ‘camoteros’, Sergio Canales podrá ver acción luego de las molestias que sufrió en el primer partido de la Leagues Cup, mientras que Sebastián Vegas tendrá que esperar un poco más por su lesión en el tobillo.

Con la nueva etapa que se avecina para el club, Nico Sánchez aseguró que la afición tiene argumentos para ilusionarse con el campeonato.

"Sí, yo pienso que sí. La afición es lo más importante para el club y todos queremos ganar. Ellos son nuestro estandarte, nuestra bandera y los que nos apoyan siempre. Entonces, aparte de responderles siempre a ellos en la cancha, necesitamos también darle esa forma que haga que ellos se sientan contentos".

