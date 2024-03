'En Rayados no hay equipo A ni B'; asegura Ortiz

La sensación personal, estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Los que me conocen saben que no importa el nombre que esté dentro del campo, sino el funcionamiento y eso habla por sí solo. Hoy, si bien enfrentamos a un gran rival con un gran técnico como es Gustavo, el primer tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, no fuimos efectivos.

El segundo tiempo sabíamos que teníamos que estar un poquito más finos, que teníamos que tener la paciencia, no la pasividad de encontrar el gol. Lo pudimos lograr y es todo mérito del jugador, el protagonista siempre lo digo que son los jugadores.