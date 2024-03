 En Rayados no están contentos pese al triunfo ante Mazatlán

Monterrey consiguió una victoria más en el Clausura 2024 ante Mazatlán y se mantiene como el único equipo invicto del torneo, así como líder general de la competencia con 25 unidades. Sin embargo, no tuvo la mejor de sus presentaciones ante los Cañoneros.

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa al finalizar el encuentro y se dijo consciente de las deficiencias mostradas en la cancha del “Gigante de Acero”.

“Siempre hay que corregir, muchos partidos se sufren, muchos partidos no se sufren; en líneas generales, un análisis rápido, a mí no me gustó como jugamos en la realidad, sacamos un resultado positivo ante un gran rival, no nos olvidemos que este rival hizo partido a muchos equipos y ha ganado a otros equipos que considerábamos que estábamos ahí arriba”.

Pese a no tener la mejor noche, los albiazules lograron sacar la victoria gracias a las individualidades del equipo, como Arteaga, Berterame y Esteban Andrada, situación que no pasaba en el torneo anterior.

“Los jugadores que estén dentro del campo de juego tienen una jerarquía que los lleva a jugar en una institución como Monterrey, eso habla por sí solo; con respecto a los pequeños detalles que esa diferencia que vos me decís del torneo pasado, sí pueden estar, pero no hay que confundirse, eso puede llegar a volcarse de un momento para otro, entonces a la corrección, al aprendizaje, el aprendizaje a la corrección, son dos cositas que siempre en mi cabeza circulan para poder que no vuelva a suceder lo que está pasando y no depender de lo que hablamos anteriormente”, destacó el entrenador.

Lo que viene para Monterrey es enfocarse en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Cincinnati, donde llevan la ventaja.

Para ese partido, Ortiz ya podrá contar con Héctor Moreno y Víctor Guzmán, quienes no participaron contra Mazatlán por temas musculares.

