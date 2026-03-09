¿En qué posición quedó 'Checo' Pérez en el GP de Australia?

Después de un año fuera de la Fórmula 1, el piloto cruzó la meta, destacando por evitar incidentes y completar las 58 vueltas con el nuevo Cadillac.

Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 16 durante el Gran Premio de Australia, carrera que marcó su regreso a la Fórmula 1 después de tomarse una pausa de un año tras su exitosa etapa con Red Bull.

Para la temporada 2026, el piloto mexicano decidió integrarse al nuevo proyecto de Cadillac, escudería que debutó en la máxima categoría del automovilismo con el objetivo de desarrollar un monoplaza competitivo a largo plazo.

Cadillac apuesta por completar la carrera

Desde las sesiones de clasificación, tanto Checo Pérez como su compañero Valtteri Bottas reportaron diversos problemas mecánicos, una situación habitual para un equipo debutante en la Fórmula 1.

Ante estas complicaciones, el principal objetivo del equipo en este primer Gran Premio fue completar la mayor cantidad de vueltas posibles para recopilar datos importantes sobre el rendimiento del monoplaza en pista.

Una carrera con múltiples abandonos

El inicio de la competencia estuvo marcado por varios incidentes que provocaron abandonos de pilotos como Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Isack Hadjar y Fernando Alonso.

Entre los afectados también estuvo el compañero de escudería de Checo Pérez, Valtteri Bottas, quien no logró finalizar la carrera.

A diferencia de su coequipero, el piloto mexicano logró mantenerse fuera de los incidentes y completar las 58 vueltas del circuito australiano.

Checo logra terminar la carrera

Finalmente, Sergio “Checo” Pérez cruzó la meta en la posición 16, resultado que representa un paso positivo para el equipo Cadillac, considerando que al inicio existían dudas sobre si el monoplaza sería capaz de terminar la carrera.

Con este resultado, la escudería espera continuar mejorando el rendimiento del coche y preparar ajustes para el siguiente compromiso del calendario en China.

Mercedes y Ferrari marcan el ritmo

Las primeras vueltas del Gran Premio de Australia ofrecieron un espectáculo intenso con George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizando una batalla directa por el liderato.

Más adelante, una acertada estrategia en pits por parte de Mercedes, sumada a los abandonos de varios rivales, permitió que Kimi Antonelli lograra una remontada que lo llevó al podio.

Tras lo visto en esta primera carrera de la temporada 2026, Mercedes y Ferrari se perfilan como los equipos con mejor ritmo, mientras que McLaren y Red Bull buscarán mejorar su rendimiento en las próximas competencias.