 En libertad Rubiales tras declarar ante la Guardia Civil

"Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera", señaló.

"Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones, con algunas afirmaciones que han hecho medios", añadió.